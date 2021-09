Star in the Star, il nuovo show Mediaset condotto da Ilary Blasi, si è rivelato un flop sotto il profilo dell'Auditel. Le prime due puntate trasmesse su Canale 5 non hanno convinto il pubblico da casa, al punto che i vertici del Biscione starebbero pensando di sospendere definitivamente la trasmissione, senza arrivare alla settima puntata (così come era previsto inizialmente nel caso in cui il programma avesse ottenuto un buon successo di ascolti).

Clamoroso flop di ascolti per lo show di Ilary Blasi su Canale 5

Dopo una partenza con poco meno di due milioni di spettatori, il nuovo varietà di Ilary Blasi ha perso ulteriormente ascolti con la seconda puntata di giovedì 23 settembre.

Star in the Star ha fatto segnare 1,8 milioni di spettatori in prime time, con uno share che si è fermato sulla soglia dell'11,50%. Un dato al di sotto delle aspettative dei vertici Mediaset, e per questo motivo si starebbe pensando di chiudere lo show e di mandarlo così in soffitta per sempre.

Quest'indiscrezione è stata lanciata in esclusiva da TvBlog, che ha aggiunto che al momento sarebbero due le ipotesi al vaglio.

Retroscena Mediaset: a rischio il futuro di Star in the Star

La prima soluzione potrebbe essere quella di trasmettere giovedì 30 settembre la terza e ultima puntata del programma condotto da Ilary Blasi, durante la quale ci sarà lo svelamento di tutte le maschere che sono ancora in gara.

La seconda ipotesi, invece, è che il varietà possa essere cancellato definitivamente dopo la deludente seconda puntata del 23 settembre. In questo caso uscirebbe di scena dal palinsesto serale di Canale 5.

Qualora si dovesse procedere con una chiusura immediata, il pubblico della rete ammiraglia Mediaset non scoprirebbe neppure chi si nasconde sotto le maschere che sono state presentate durante i primi due appuntamenti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ilary Blasi viene doppiata dalla fiction di Rai 1

Ad ogni modo, sembra proprio che il destino di Star in the Star sia ormai segnato. Infatti la sensazione è che lo show non si concluderà al termine delle sette puntate previste in partenza, considerando gli ascolti poco entusiasmanti di queste settimane.

Il 23 settembre il programma condotto da Ilary Blasi è stato sonoramente sconfitto dal debutto della fiction Fino all'ultimo battito, trasmessa in prime time su Rai 1.

Circa 4 milioni di spettatori hanno seguito la puntata d'esordio della serie con Marco Bocci che ha totalizzato una media superiore al 20% di share contro l'11% che ha raggiunto Blasi su Canale 5.