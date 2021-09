La scuola di Amici sta per riaprire i battenti: sabato 18 settembre, infatti, andrà in onda la prima puntata della ventunesima edizione del talent-show, quella in cui sarà presentato il nuovo cast. In questi giorni che precedono la registrazione del primo speciale, in rete è stato diramato l'elenco dei ballerini professionisti che accompagneranno gli allievi della scuola: Giulia Stabile unica new entry, Elena D'Amario punto di riferimento e Andreas Muller torna dopo un anno di stop.

Spoiler sul cast di Amici 2021/2022

Nuove anticipazioni sul cast dell'edizione di Amici che debutterà su Canale 5 il 18 settembre.

Quando mancano pochi giorni alla registrazione della prima puntata, sul web sta circolando l'elenco dei danzatori che avranno il compito di aiutare e accompagnare i nuovi allievi nelle coreografie.

I professionisti del talent-show condotto da Maria De Filippi, dunque, quest'anno saranno: Elena D'Amario (presente nonostante i rumor che la volevano impegnata con altri progetti televisivi e teatrali), Sebastian Melo, Simone Nolasco, Giulia Pauselli, Umberto Gaudino e Francesca Tocca per lo stile latino-americano, Giuseppe Giofrè e il veterano Marcello Sacchetta.

Il corpo di ballo del format Mediaset, poi, è stato ampliato con una new entry e due ritorni: Giulia Stabile (vincitrice di Amici 20) è stata promossa da alunna a punto di riferimento per i ragazzi della classe, Andreas Muller e Spillo rientrano nel cast dopo un periodo di stop.

Rosa Di Grazia non torna ad Amici

Ricapitolando, il corpo di ballo della ventunesima edizione di Amici riparte dalla veterana Elena D'Amario (che anche quest'anno ricoprirà il doppio ruolo di professionista e insegnante), ma anche dal volto nuovo e fresco di Giulia Stabile.

A accompagnare i talenti della scuola nelle coreografie ideate dai professori di tutti gli stili di danza, saranno anche molti storici protagonisti del cast come Simone, Giulia, Giuseppe e l'ex vincitore Andreas.

In queste ore, inoltre, è stato smentito il Gossip che voleva Rosa Di Grazia pronta a tornare nel programma al quale ha partecipato solo un anno fa: si diceva che la napoletana potesse prendere il posto di Elena qualora avesse scelto altre strade professionali, ma il tutto non si è concretizzato.

Alcuni fan già stavano protestando all'idea che la ballerina di Amici 20 potesse essere promossa al ruolo di professionista viste anche le tante critiche che ha ricevuto nel recente passato da Alessandra Celentano e da molti altri esperti di danza.

La prima puntata di Amici 21 non sarà in diretta

Il corpo di ballo di Amici 21 sarà presentato nel corso della puntata di sabato 18 settembre. Lo speciale col quale il talent-show tornerà ufficialmente in onda, però, non sarà trasmesso in diretta ma verrà registrato con qualche giorno d'anticipo.

Al momento, si sa che il primo appuntamento con il format di Maria De Filippi è fissato per mercoledì 15 settembre, giorno in cui saranno resi noti i nomi dei nuovi allievi della scuola ma anche quelli di tutti e sei i professori.

La commissione interna dell'edizione 2021/2022, infatti, non si conosce ancora del tutto: i giornalisti hanno anticipato l'uscita di scena di Arisa (pare per accordi non raggiunti con la produzione), il cambio di categoria di Lorella Cuccarini (dal ballo al canto) e la riconferma di veterani come Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

L'unico dubbio che si ha attualmente sugli insegnanti di Amici, riguarda il terzo prof di danza. Anche se non è ancora arrivata l'ufficialità, però, si dice che la new entry dovrebbe essere Raimondo Todaro, che nella scuola ritroverà l'ex moglie Francesca Tocca (professionista di latino-americano).