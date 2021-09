Can Yaman continua a essere il personaggio più seguito e al tempo stesso più chiacchierato del momento. L'attore turco ha vissuto tutta l'estate al centro del Gossip per la sua tormentata storia d'amore con Diletta Leotta, la quale pare che sia giunta definitivamente al capolinea. Da più di un mese i due non si fanno vedere insieme e alla Mostra del Cinema di Venezia si è parlato di sguardi complici tra Can e l'attrice e modella Moran Atias, al punto da ipotizzare anche un flirt.

L'addio tra Can e Diletta Leotta: i due sempre più lontani

Nel dettaglio, Can Yaman ha partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia per ritirare un prestigioso premio che gli è stato dato come personaggio rivelazione dell'anno.

In tanti speravano che al suo fianco, in questo evento così importante, ci fosse la conduttrice Diletta Leotta, ma così non è stato.

Il volto simbolo della piattaforma Dazn non ha presenziato alla serata in cui veniva premiato l'attore turco e ormai i due non si fanno più vedere insieme da svariate settimane.

Secondo l'esperto di gossip Alessandro Rosica non ci sarebbero dubbi sul fatto che i due si siano detti definitivamente addio, anche se sui social non hanno ancora fatto chiarezza, ufficialmente, su cosa è successo dopo il viaggio in Turchia, che sembrava promettere bene.

L'attore turco sfila a Venezia con Moran Atias e si accende il gossip

Così alla Mostra del Cinema di Venezia Can ha sfilato sul red carpet in compagnia di un'altra donna: la modella e attrice Moran Atias.

Gli sguardi complici e i sorrisi imbarazzati di Can e Moran hanno fatto il giro del web e dei social, al punto che la stampa italiana e quella turca non ha escluso il fatto che tra i due potesse esserci un vero feeling e anche un possibile flirt in corso.

Ma qual è la verità dei fatti? Can Yaman ha dimenticato Diletta con Moran Atias?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per il momento l'attore turco non ha proferito parola su questo flirt che gli è stato attribuito, preferendo concentrarsi in primis sulla sua carriera lavorativa.

La risposta di Moran Atias sulle voci di flirt con Yaman

Al contrario, invece, Moran Atias sui social ha pubblicato delle storie in cui ha mostrato tutti gli articoli usciti in questi giorni, dove si parlava di questo presunto coinvolgimento con il divo turco.

L'attrice ha risposto aggiungendo una "faccina sorridente", con la quale ha messo a tacere i rumor di questi giorni, lasciando intendere di fatto che non ci sarebbe nulla di concreto con il sex symbol che ha fatto impazzire milioni di fan in tutto il mondo.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, Can si prepara al suo prossimo impegno televisivo: a breve partiranno le riprese di "Viola come il mare", la nuova fiction che lo vedrà protagonista su Canale 5.