Giovedì 23 settembre, è stata registrata la seconda puntata della nuova edizione di Amici, quella che andrà in onda su Canale 5 domenica 26. Una pagina Instagram ha riportato le prime anticipazioni sullo speciale che Maria De Filippi ha condotto nel pomeriggio, quello in cui è stata completata la classe 2021/2022 del talent-show. Raimondo Todaro ha preferito il ballerino Mattia a Nunzio, suo ex allievo, mentre ancora non si conosce l'esito del ballottaggio richiesto da Veronica Peparini. Tra gli ospiti del giorno, tre finalisti della passata stagione.

Aggiornamenti sulla registrazione di Amici

Si è conclusa da poco la seconda registrazione stagionale di Amici, ovvero quella della puntata che sarà trasmessa in televisione domenica 26 settembre. Giovedì 23, dunque, il cast si è riunito per aggiornare il pubblico sui progressi che hanno fatto gli allievi scelti una settimana fa, ma anche per sciogliere alcuni dubbi dei professori.

La pagina Instagram "uominiedonneclassicoeover", infatti, anticipa che Raimondo Todaro ha preso una decisione definitiva tra i due danzatori di latino-americano che aveva messo in ballottaggio pochi giorni fa. Il neo insegnante, infatti, ha comunicato la sua preferenza per Mattia, il giovane che era contrapposto al siciliano Nunzio (alunno dell'ex volto di Ballando con le Stelle sin da quando era un bambino).

Anche alcuni artisti seguiti da Veronica Peparini e da Rudy Zerbi avevano in programma confronti e sfide ma, almeno per il momento, non sono trapelati spoiler a riguardo.

Il ritorno degli ex nella scuola di Amici

Un'altra informazione che è trapelata dagli studi dove si registrano ogni settimana le puntate di Amici, è quella riguardante gli ospiti.

Come aveva preannunciato Maria De Filippi nel corso del primo speciale, Sangiovanni ha partecipato alle riprese di oggi perché sette giorni fa era impegnato altrove con un concerto. Il secondo classificato della ventesima edizione del talent-show, ha cantato per la prima volta "Raggi gamma", il suo nuovo singolo che uscirà a mezzanotte.

All'appuntamento che sarà trasmesso in tv domenica 26 settembre , hanno preso parte anche altri due amatissimi allievi dell'anno scorso: Aka7even e Deddy (che ha eseguito il suo ultimo inedito "Giove").

Giulia Stabile confermata nel corpo di ballo dei professionisti, si è esibita assieme ai veterani Elena D'Amario, Simone Nolasco e Sebastian Melo.

Voci su un cambio di programmazione per Amici

Nell'attesa che trapelino altre informazioni sulla registrazione di Amici del 23 settembre, i fan sono catturati da un'indiscrezione molto interessante.

Si vocifera, infatti, che la ventunesima edizione del format di Maria De Filippi potrebbe andare in onda la domenica pomeriggio fino alla sua conclusione. Se inizialmente questo cambio di palinsesto era stato pensato per sole due settimane (per permettere l'ottimale realizzazione di Scena da un matrimonio), in queste ore sembra che i vertici Mediaset stiano seriamente pensando all'eventualità di confermare il talent e Verissimo nella fascia pomeridiana della domenica.

Questo "duo", infatti, ha battuto la concorrenza di Rai 1 (sia Mara Venier che Francesca Fialdini) e questo non accadeva da tanti anni: il successo di ascolti che Amici ha fatto registrare a Canale 5 e a tutta la rete, starebbe spingendo gli addetti ai lavori a meditare su un cambio di collocazione, ovvero spostando definitivamente il nuovo programma di Anna Tatangelo al sabato e lasciando lo show di Maria alla domenica prima della puntata settimanale della trasmissione di Silvia Toffanin.