Prosegue l'appuntamento con Amici 2021/2022. Le anticipazioni riguardanti la seconda puntata rivelano che i concorrenti che sono riusciti a conquistare il banco alla prima puntata, sono rientrati in studio, pronti a mettersi in gioco per i primi esami al cospetto della giuria di professori. Occhi puntati in primis su Mirko, che non è riuscito a trattenere le lacrime mentre in studio c'è stato il ritorno di alcuni allievi della passata edizione.

Registrata la seconda puntata di Amici 2021/2022: ecco le anticipazioni

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti Amici 2021/2022 rivelano che la trasmissione proseguirà sempre di domenica pomeriggio su Canale 5.

La seconda puntata di questa ventunesima edizione andrà in onda il 26 settembre alle ore 14:00 e sarà caratterizzata da un bel po' di sorprese.

Occhi puntati in primis sul ritorno di alcuni ex concorrenti della passata, fortunatissima edizione del talent show, tra cui Aka7even e Deddy (quest'ultimo si è esibito cantando il suo nuovo singolo).

Sangiovanni ritorna ad Amici 21 e canta dal vivo

L'ospite più atteso di questa seconda puntata, però, era Sangiovanni, il cantante rivelazione della passata edizione che si è esibito dal vivo in studio.

Non sono mancati neppure dei momenti di tenerezza con la sua fidanzata Giulia Stabile, che continua a essere una delle professioniste di questa nuova edizione del talent show Mediaset.

Prima di andare via, Sangiovanni ha voluto dare anche un consiglio prettamente ironico ai nuovi concorrenti, chiedendo loro di fare regolarmente palestra, così come vuole il prof Rudy Zerbi.

Inoltre le anticipazioni di questa seconda puntata di Amici 2021/2022 rivelano che la prof Celentano ha scelto di sospendere la maglia al ballerino Mirko.

Nunzio eliminato dalla scuola: anticipazioni Amici 2021/2022 seconda puntata

Il ragazzo si è sentito profondamente umiliato dopo la scelta della professoressa, al punto da non riuscire a trattenere le lacrime e scoppiare così in un piano a dirotto.

Occhi puntati anche sulla sfida tra Mattia e Nunzio: i due hanno ballato per conquistare un banco del prof Raimondo Todaro.

Ad avere la peggio è stato Nunzio, eliminato definitivamente dalla scuola di Maria De Filippi.

Un'altra sfida in programma in questa seconda puntata di Amici 21 era quella tra Mattias e Gianmarco, per la conquista di un banco della prof Peparini. Ad avere la meglio è stato Mattias che ha sconfitto il suo avversario, entrando così di diritto tra gli allievi della scuola Mediaset.

Nel corso della puntata si è tornato a parlare anche di Elisabetta, la cantante che lo scorso anno venne eliminata da Arisa, con la promessa di darle un banco in questa nuova edizione. Al momento, però, non si sa con esattezza se sia stata ammessa oppure no.