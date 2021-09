Sulla rete ammiraglia Mediaset continua a essere trasmessa la soap opera turca Love is in the air, il cui titolo originale Sen Çal Kapimi, nonostante siano ritornati i programmi Uomini e Donne e Pomeriggio 5. Le vicende di Eda Yildiz (Hande Erçel) e Serkan Bolat (Kerem Bürsin) però hanno fatto i conti con un cambiamento di palinsesto, poiché l’orario di messa in onda è stato posticipato alle 16:35 circa.

Le anticipazioni sulla puntata in programmazione il 23 settembre 2021, raccontano che i due protagonisti principali prima di iniziare a organizzare i preparativi del loro matrimonio sceglieranno di essere sinceri con la loro nemica Semiha (Ayşegül İşsever), dicendole che presto coroneranno il loro sogno d’amore diventando marito e moglie.

Anticipazioni Love is in the air del 23 settembre: Eda e Serkan confessano a Semiha di volersi sposare

Nell’episodio della commedia romantica che racconta una favola moderna, sbarcata sul piccolo schermo italiano nel periodo estivo, e che i telespettatori avranno la possibilità di seguire su Canale 5 giovedì 23 settembre 2021, Serkan ed Eda dopo essersi lasciati andare alla passione e aver ufficializzato la loro relazione sentimentale, saranno pronti a mettere al corrente i loro cari.

L’architetto e la giovane studentessa a questo punto, si affretteranno ad annunciare a Semiha la loro decisione di volersi sposare.

Piril ricompare dopo aver destato preoccupazione, Engin deve parlare con il suo futuro suocero

Nel contempo Piril (Başak Gümülcinelioğlu), dopo aver destato parecchia preoccupazione a causa della sua sparizione improvvisa, ricomparirà viva e vegeta e non perderà tempo per dare le dovute delucidazioni ai suoi amici: la fanciulla confesserà di essere stata sequestrata dagli uomini di suo padre, contrariato al suo matrimonio con Engin.

Il genitore di Piril inoltre, manifesterà la volontà di parlare con colui che a breve diventerà il marito della sua consanguinea. Semiha rimarrà ferma a guardare? Oppure continuerà ad architettare i suoi piani strategici per separare per sempre Eda e Serkan, servendosi ovviamente della complicità della responsabile delle pubbliche relazioni Balca (İlayda Çevik), decisa a far innamorare il ricco architetto di lei. La reazione di Aydan (Neslihan Yeldan) e Ayfer (Evrim Dogan) invece quale sarà? Arriverà senza ombra di dubbio anche per loro il momento di apprendere la lieta notizia.