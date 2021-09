L'edizione 2021/2022 di Amici è ufficialmente cominciata. Il 15 settembre, infatti, è stato registrato il primo speciale, quello in cui è stata formata la classe che animerà le nuove puntate. Tra le tante anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios, spiccano quelle riguardanti i talenti in gara: sono stati assegnati 22 banchi (anche se alcuni sono ancora "precari") e i giovani artisti vivranno in due casette separate in base alla squadra di appartenenza.

Cambia il meccanismo di Amici

A circa 24 ore di distanza dalla prima registrazione stagionale di Amici, sui social network è emersa un'interessante informazione sul meccanismo.

Rispetto all'anno scorso, infatti, Maria De Filippi ha apportato qualche piccolo cambiamento alla fase del pomeridiano, ovvero quella che precede il serale in prime time.

Secondo alcune indiscrezioni, la classe 2021/2022 del talent show è composta da 22 allievi, quasi equamente divisi tra cantanti e ballerini. Nel corso della puntata Maria De Filippi ha assegnato quasi tutti i banchi a disposizione: qualche aspirante allievo, infatti, deve ancora affrontare una sfida o un ballottaggio per avere la certezza di essere un titolare.

Alessandra Celentano, invece, ha promosso con qualche riserva un danzatore di contemporaneo: il giovane Mirko, infatti, ha un mese di tempo per migliorare e convincere la maestra a confermarlo nel cast.

Nella scuola di Amici tornano i team

I cantanti e i ballerini che durante la prima puntata di Amici hanno ottenuto almeno un sì dai professori, sono entrati a far parte della nuova classe. I 22 artisti che hanno superato una lunga fase di selezioni e dopo la registrazione sono stati divisi in due squadre, un po' come accadeva fino a qualche anno fa al serale.

I team, formati a telecamere spente, proseguiranno l'avventura nella scuola da "rivali": questi gruppi, infatti, vivranno in due casette differenti, come quando nel prime time si sfidavano i "Bianchi" e i "Blu".

I protagonisti della ventesima edizione del format di Maria De Filippi, invece, convivevano tutti sotto lo stesso tetto e le squadre sono subentrate col passare dei mesi, ovvero quando è cominciata la fase serale e coppie di professori hanno cercato di spingere i loro alunni di riferimento sino alla finalissima.

Dettagli prima registrazione di Amici 21

Le anticipazioni della puntata di Amici, che andrà in onda domenica 19 settembre, fanno sapere che ci sono stati molti ospiti in studio. Oltre ad alcuni ex allievi, hanno partecipato alla registrazione di mercoledì 15 tanti personaggi famosi che hanno consegnato ai titolari della scuola una maglia dorata.

Maria De Filippi ha anche presentato la nuova commissione interna, tra conferme, cambiamenti e una sola importante novità.

I professori di canto dell'edizione 2021/2022 del talent show sono Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini (che ha sostituito la uscente Arisa); i docenti di ballo, invece, sono Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro.

Le prime riprese stagionali del format Mediaset sono iniziate con un toccante omaggio a Michele Merlo, il cantautore che è scomparso recentemente per motivi di salute. I professionisti del cast, infatti, hanno interpretato una coreografia sulle note di Aquiloni, un emozionante inedito scritto dall'ex allievo che nella scuola si faceva chiamare Mike Bird. Sullo schermo gigante sono state trasmesse immagini del 28enne di quando ha partecipato al programma di Canale 5 qualche anno fa.