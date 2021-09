Nuovo spazio dedicato alle notizie su Love is in the air, la popolare Serie TV di grande successo delle reti Mediaset. Le trame delle puntate turche in onda in prima visione sui teleschermi di Canale 5, raccontano che Melo riuscirà a sconfiggere almeno momentaneamente Selin per permettere alla sua amica Eda di uscire a cena insieme allo smemorato Serkan.

Anticipazioni Love is in the air: Deniz finge di essere il fidanzato di Eda

Le anticipazioni di Love is in the air sulle nuove puntate in programma nelle prossime settimane in tv annunciano che il segreto del finto fidanzamento di Eda e Deniz avrà vita breve.

Tutto partirà in seguito all'incidente aereo in cui rimarrà vittima Serkan. Due mesi dopo, l'architetto farà ritorno ad Istanbul, dimostrando di aver perso un anno di memoria. Bolat, infatti, non si ricorderà di essere il promesso sposo di Eda, decidendo di concentrare le sue attenzioni su Selin. A tal proposito, il giovane chiederà alla Pr di diventare sua moglie dopo gli inutili tentativi della Yildiz di fargli tornare la memoria.

La fioraia, a questo punto, cercherà uno stratagemma per far ingelosire Serkan. La ragazza convincerà Deniz, il ristoratore di mobili, a fingere di essere il suo fidanzato.

Selin scopre il finto fidanzamento della fioraia

Nelle prossime puntate di Love is in the air, il piano di Eda riverserà degli intoppi fin dalle prime battute.

In particolare, Ceren dimostrerà di avere una forte attrazione nei confronti di Deniz che la convinceranno a lasciare Ferit.

In questo frangente, si scoprirà che l'avvocatessa ha dimenticato di prendere alcuni farmaci per curare il suo disturbo bipolare. Per questo motivo, la donna inizierà a sviluppare una gelosia davvero ossessiva nei confronti della fioraia, che non diminuirà neanche quando le farà presente che la loro amica ha inscenato un finto fidanzamento con Deniz per far ingelosire Serkan.

Un dialogo che purtroppo verrà spiato da Selin, che invece di correre ad informare Bolat, inviterà Sarachan a cena per uno scopo ben preciso

Melo rinchiude la Pr in ufficio per permettere alla Yildiz e Serkan di andare a cena

Fortunatamente il piano di Selin non andrà subito importo visto che Melo convincerà Deniz a non andare all'appuntamento.

Poi, rinchiuderà l'Atakan nell'ufficio dell'Art Life per permettere a Eda Yildiz e Serkan di andare a cena da soli. Una mossa che avrà il risultato sperato.

Qualche ora dopo, uno strano personaggio aprirà la porta dell'ufficio dov'era stata rinchiusa la Pr. I telespettatori dovranno attendere ancora un po' per conoscere la vera identità dell'individuo che sancirà l'arrivo di un piccolo mistero all'interno della serie tv turca.