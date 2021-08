La nuova edizione di Amici di Maria non è ancora iniziata e già circolano i primi rumor che parlano di dissapori tra il nuovo arrivato Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Niente di vero a quanto pare, visto che la stessa Lorella ha smentito quanto riportato da Nuovo TV, commentando la notizia con un semplice "Fake".

Dopo aver lasciato Ballando con le Stelle dunque, Raimondo Todaro sarà il nuovo professore di ballo nel Talent di Canale 5. Una nuova sfida per il ballerino che si ritroverà a lavorare a stretto contatto con l'ex moglie Francesca Tocca.

Tira una brutta aria tra Lorella e Raimondo Todaro?

Sull'ultimo numero di Nuovo TV è apparso un articolo riguardante due dei professori della nuova edizione di Amici, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Secondo quanto riportato, tra loro non scorrerebbe buon sangue, tanto che il titolo riportato sul settimanale recita: "Tira già una brutta aria tra Lorella e Todaro, il nuovo arrivato". Da quanto di legge dunque, i due prof della Scuola di Maria De Filippi non sarebbero in buoni rapporti.

Cuccarini smentisce i dissapori con Raimondo: 'Fake'

A mettere un punto sulla vicenda, ci ha pensato direttamente Lorella Cuccarini, la quale ha voluto smentire la notizia secondo la quale ci sarebbero dissapori tra lei e l'ex ballerino di Ballando con le Stelle.

Nessun problema tra i due, tanto che Cuccarini ha bollato come "Fake" la notizia. Tutto falso dunque, per buona pace dei moltissimi fan del programma che attendono con ansia l'inizio della nuova stagione di Amici. L'edizione 2021/2022 vedrà una rivoluzione per quanto riguarda le cattedre dei professori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Raimondo Todaro nuovo prof di ballo ad Amici dopo l'addio a Ballando

Come noto, dopo l'abbandono di Arisa, Lorella Cuccarini ha accolto la richiesta di Maria De Filippi e andrà a sedersi sulla cattedra di canto. Al suo posto, siederà invece il nuovo arrivato Raimondo Todaro, che sarà quindi il nuovo prof di ballo e che andrà a tenere compagnia ai due veterani, Veronica Peparini e Alessandra Celentano.

A distanza di poche settimane dal suo addio a Ballando con le stelle, Todaro è approdato a Mediaset alla corte di Maria De Filippi e si ritroverà a lavorare con l'ex moglie Francesca Tocca, da anni nel cast del programma come ballerina professionista. Sul passaggio di Raimondo dal Talent Rai a quello di Canale 5 e alla querelle sorta tra il ballerino e Milly Carlucci, ha voluto dire la sua anche Simone Di Pasquale, per tanti anni collega di Todaro a Ballando con le stelle. In riferimento alle modalità con cui l'ex collega ha annunciato il suo addio, Di Pasquale ha dichiarato che avrebbe agito diversamente, magari non limitandosi a una semplice telefonata a Milly Carlucci.