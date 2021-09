Mercoledì 15 settembre è stata registrata la prima puntata della 21esima edizione di Amici, quella che andrà in onda su Canale 5 domenica pomeriggio. Le anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios, informano i fan del fatto che il cast di quest'anno è stato rinnovato in parte: Raimondo Todaro e Giulia Stabile uniche new entry, il resto di docenti e professionisti confermati. Tra i nuovi allievi della scuola, spicca il figlio di Gigi D'Alessio, che è entrato a far parte del team di Lorella Cuccarini.

Gli ospiti alla prima di Amici 21 e il ricordo di Michele Merlo

La scuola di Amici sta per riaprire i battenti: domenica 19 settembre, infatti, sarà trasmessa la prima puntata della nuova edizione, la 21esima nella storia del longevo talent-show.

Gli spoiler che stanno circolando sulla prima registrazione stagionale, fanno sapere che ci sono stati tanti ospiti in studio. Le riprese sono cominciate con un toccante ricordo di Michele Merlo, l'ex allievo che è scomparso a giugno a causa di una leucemia fulminante. I ballerini professionisti hanno eseguito una coreografia sulle note di Aquiloni, canzone scritta da Mike Bird, e sul maxi schermo sono andate in onda delle immagini del ragazzo nella scuola.

Maria De Filippi, poi, ha accolto alcuni talenti della passata stagione: Aka7even, Deddy, Alessandro e Giulia sono stati applauditi dal pubblico presente ma non si sono esibiti nelle loro specialità. Sangiovanni non ha partecipato alle riprese per altri impegni, ma sarà presente la prossima settimana.

Tanti personaggi famosi per il debutto di Amici 21

Prima di formare la classe 2021/2022 di Amici, Maria De Filippi ha presentato un folto gruppo di personaggi famosi che hanno accettato di partecipare alla prima puntata. Seduti ai banchi della scuola, infatti, a diversi vip è stato assegnato il compito di consegnare la maglia da titolare ai ragazzi che sono stati promossi dai sei professori.

Chi ha ottenuto almeno un sì dai docenti della propria categoria di appartenenza (canto o ballo), ha potuto scegliere la celebrità da sostituire.

Ad animare il primo speciale del talent-show, dunque, sono stati: Gerry Scotti, Eleonora Abbagnato, Linus, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile, Filippo Magnini, Nino Frassica e Roberto Baggio. Un altro ospite dell'appuntamento che sarà trasmesso in televisione domenica 19 settembre, è stato Tommaso Paradiso: il cantautore ha presentato il suo ultimo singolo "Magari no".

La scelta dei talenti di Amici 21

I sei professori di Amici 21 hanno potuto scegliere gli allievi da arruolare nei loro team. Le anticipazioni che sono trapelate sulla prima puntata del talent-show, fanno sapere che Rudy Zerbi è stato convinto da Alex, Albert e Nicole, Anna Pettinelli da Inder e Cristian.

La new entry Raimondo Todaro, invece, ha optato per la danzatrice Serena ed ha rimandato la decisione finale tra due aspiranti alunni, Mirko e Mattia. Alessandra Celentano ha voluto puntare sulla ballerina Carola, mentre Lorella Cuccarini ha fatto una scelta un po' particolare. La neo docente di canto, infatti, ha voluto nella sua squadra un rapper che ha un papà molto famoso: "LDA", infatti, è il nome d'arte che ha scelto Luca D'Alessio, figlio del cantautore napoletano Gigi.

La classe 2021/2022 di Amici è stata formata, ma solamente tra qualche giorno saranno svelate le identità di tutti i ballerini e cantanti della scuola, quelli che animeranno l'edizione che è partita con largo anticipo rispetto al solito. In passato, infatti, il programma di Maria De Filippi iniziava in autunno inoltrato, tra ottobre e novembre.