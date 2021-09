Cresce l'attesa per il ritorno in tv di Amici 21, il fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che quest'anno giocherà d'anticipo su Canale 5. Rispetto agli anni precedenti, Mediaset ha deciso di far debuttare il talent show già a settembre, così da poter ricoprire l'intera durata della nuova stagione tv 2021/2022. Il 18 settembre, quindi, si apriranno le porte della scuola di talento più famosa del piccolo schermo e gli ultimi retroscena sul cast, in attesa di conferme ufficiali, rivelano che in pole position tra i nuovi professori continua ad esserci Raimondo Todaro.

Da sabato 18 settembre ritorna l'appuntamento con Amici 21 in tv

Nel dettaglio, le anticipazioni su Amici 21 rivelano che il talent show di Maria De Filippi tornerà a far compagnia al pubblico a partire da sabato 18 settembre, nella fascia del pomeriggio.

Da lunedì 20 settembre, invece, ripartirà anche l'appuntamento con il daytime che quest'anno sarà in onda per trenta minuti al giorno su Canale 5, dalle 16:10 alle 16:40 circa.

Le puntate del sabato pomeriggio, però, non saranno in onda in diretta ma verranno registrate con diversi giorni di anticipo: la prima registrazione di quest'anno, al momento, è fissata per mercoledì 15 settembre.

Intanto gli ultimi retroscena sul cast di Amici 21, in attesa di annunci ufficiali, rivelano che quest'anno dovrebbe esserci anche il ritorno di Giordana Angi, la cantante protagonista della diciottesima edizione del talent show di Canale 5, la quale dovrebbe lavorare dietro le quinte dello show.

I retroscena sul nuovo cast di Amici 21: da Giordana a Todaro

A svelare l'atteso ritorno è stata proprio Giordana, la quale sui social ha pubblicato una storia Instagram in cui dice di non vedere l'ora che inizi questa edizione di Amici, dopo aver lavorato al programma per buona parte dell'estate.

"Questa è stata un'estate all'insegna dei casting per me e tra qualche giorno ci sarà la prima registrazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sono emozionata per voi. In bocca al lupo a tutti i ragazzi", ha scritto Giordana sui social, confermando di fatto di aver contribuito alla scelta dei nuovi cantanti che occuperanno il banco all'interno della scuola di Amici 21.

Per quanto riguarda i professori di questa nuova edizione, stando a quanto apprende Blasting News, sarebbe praticamente certa la presenza di Raimondo Todaro nel cast, come nuovo insegnate di ballo.

Si attendono comunque conferme ufficiali in merito.

Tra i professionisti di Amici 2021/2022, torna Elena D'Amario

L'ex volto di Ballando con le stelle andrà a prendere il posto di Lorella Cuccarini, che a sua volta sarà una nuova insegnate di canto, al posto di Arisa.

Per quanto riguarda, invece, il cast dei ballerini professionisti di Amici 21, è confermato il ritorno di Elena D'Amario anche nella veste di coreografa.

Nel cast del talent show Mediaset torneranno anche Andreas Muller, Marcello Sacchetta, Giulia Pauselli e Sebastian.