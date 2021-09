Cambia la programmazione Rai per questo inizio di stagione autunnale 2021. Le anticipazioni di queste ore rivelano che all'ultimo momento si è scelto di anticipare la messa in onda del film Sorelle per sempre mentre su Rai 2 slitterà il debutto de L'Ispettore Coliandro 8 con Giampaolo Morelli. Occhi puntati anche sul nuovo sabato pomeriggio della rete ammiraglia, che non debutterà più il 25 settembre, come previsto inizialmente.

Montalbano torna in prima serata: cambio programmazione Rai autunno

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti questo cambio programmazione Rai per l'autunno 2021, ci sarà il ritorno de Il Commissario Montalbano con un doppio episodio.

La fiction campione di ascolti con protagonista Luca Zingaretti, andrà in onda sia lunedì 13 che mercoledì 15 settembre e quindi si ritroverà a sfidare il debutto del Grande Fratello Vip 6 e la prima puntata della fiction Luce dei tuoi occhi con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno su Canale 5.

Giovedì 16 settembre, invece, sempre su Rai 1 anticipa la messa in onda del film Sorelle per sempre con protagoniste Donatella Finocchiaro, Anita Caprioli e Francesco Foti.

Sorelle per sempre sfida il debutto di Ilary Blasi

In un primo momento il film-tv, che narra le vicende di due mamme siciliane le quali scopriranno di aver cresciuto per diversi anni l'una figlia dell'altra, in un primo momento era in programma in autunno inoltrato.

Alla fine, però, la Rai ha scelto di anticipare la messa in onda di Sorelle per sempre al prossimo 16 settembre, serata in cui su Canale 5 debutterà Star in the Star, il nuovo talent show condotto da Ilary Blasi, che ha suscitato già diverse polemiche (complice la somiglianza con Tale e Quale Show e Il Cantante mascherato).

L'ispettore Coliandro 8 slitta: le novità della programmazione

Cambiamenti in arrivo anche per quanto riguarda la programmazione di Rai 2. In un primo momento il debutto de L'ispettore Coliandro 8 era in programma per mercoledì 15 settembre ma, complice la messa in onda di Montalbano su Rai 1, si è scelto di modificare i dati del debutto.

La fiction con Giampaolo Morelli, in prima visione assoluta, debutterà il prossimo mercoledì 22 settembre, così come è stato svelato da Che Tv fa.

Novità in arrivo anche per il sabato pomeriggio di Rai 1. Il debutto di Marco Liorni e Serena Autieri era fissato per il prossimo 25 settembre, ma così non sarà.

Per quel sabato, la programmazione del day pomeridiano della rete diretta da Stefano Coletta, prevede ancora la messa in onda di Linea Blu, Dreams Road, A sua immagine, un film e poi Amore in Quarantena 2 con Gabriele Corsi.