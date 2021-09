Prosegue l'appuntamento in daytime con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6 e nella settimana che va dal 20 al 24 settembre, sono in programma nuove puntate in prima visione assoluta. I colpi di scena e le sorprese non mancheranno: le anticipazioni sulla celebre soap rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in città della figlia di Achille Ravasi che metterà in crisi la contessa. Spazio anche alla verità di Tina Amato sul suo matrimonio con Sandro.

Adelaide in ansia per la figlia di Achille: Il Paradiso 6 anticipazioni 20-24 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al 24 settembre, rivelano che Adelaide e Umberto saranno più tranquilli nel momento in cui verrà appurato che la morte di Achille Ravasi è stata frutto di un incidente.

La contessa potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo e riprendere in mano le redini della sua vita, ma ben presto si troverà a fare i conti con un'altra minaccia che ha sempre a che fare con l'ormai defunto marito Achille.

In città, infatti, arriverà Flora Ravasi, la figlia del commendatore, pronta ad incontrare un assicuratore che le darà informazioni preziose sul suo futuro, dato che il padre le ha lasciato una somma di denaro e anche una lettera.

Umberto propone di incontrare Flora Ravasi

La notizia dell'arrivo della figlia di Ravasi si diffonderà subito in città al punto che Umberto metterà al corrente la contessa.

Le trame de Il Paradiso delle signore 6 fino al 24 settembre, rivelano che Adelaide non sarà per niente tranquilla: la donna andrà in ansia, complice il fatto che non conosce il vero motivo per il quale Flora Ravasi sia tornata a Milano dopo la notizia della morte di suo padre.

Umberto, però, proverà in tutti i modi a placare l'ira di Adelaide, facendole presente che l'unico modo per scoprire la realtà dei fatti, è incontrare al più presto la figlia di Achille e guardarla negli occhi per capire quali siano le sue intenzioni.

Tina confessa la verità sul suo matrimonio

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso 6, rivelano che Tina Amato farà chiarezza anche sul suo matrimonio, dopo che è tornata in città ma senza avere al suo fianco il marito Sandro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La ragazza in un primo momento fingerà che tutto vada nel migliore dei modi, poi però si lascerà andare con Gabriella e le confesserà che il suo matrimonio con Sandro Recalcati è finito da diverso tempo.

Intanto Roberto Landi scoprirà le abilità giornalistiche di Stefania e proprio per questo motivo la spronerà a non mollare il suo sogno e la sua grande passione.

Gabriella pronta a partire: trame Il Paradiso 6 al 24 settembre 2021

Nel frattempo Gabriella si preparerà alla sua imminente partenza per Parigi, dove potrà ricongiungersi col marito Cosimo Bergamini.

Prima della partenza, però, lo stilista che aveva dato l'ok a Vittorio per prendere il posto di Gabriella al Paradiso delle signore, deciderà di tirarsi indietro.

Di conseguenza Conti si ritroverà senza stilista ma cercherà di trovare una soluzione per evitare che Rossi possa sentirsi in colpa e soprattutto rimandare la sua partenza per Parigi.