Cresce l'attesa per il ritorno di Amici 21. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi torna in onda in netto anticipo rispetto al previsto e quest'anno sarà trasmesso già a partire dal mese di settembre. La prima registrazione ufficiale del programma è prevista il 15 settembre: sarà questo il giorno in cui si formerà la classe ufficiale di quest'anno e intanto circolano i primi retroscena sugli allievi che dovrebbero essere presenti alle riprese della prima puntata e che potrebbero aspirare alla conquista di un banco.

Cambia la programmazione di Amici 21: ecco quando va in onda su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni su Amici 21 rivelano che la prima puntata verrà registrata il 15 settembre ma la messa in onda è prevista per domenica 19 settembre.

Contrariamente a quanto accadeva in passato, quest'anno il talent show di Maria De Filippi non sarà in onda di sabato, ma solo per le prime due puntate.

Mediaset ha chiesto alla De Filippi e al suo team di lavoro di confezionare il programma per la domenica pomeriggio di Canale 5, in attesa del debutto di Scene da un matrimonio condotto da Anna Tatangelo, la cui partenza è prevista ad ottobre.

E così, spetterà ad Amici 21 fare da traino all'edizione domenicale di Verissimo, che sbarca nel dì di festa al posto di Domenica Live.

Retroscena sulla prima registrazione di Amici 21: i nuovi possibili allievi del talent show

Ma chi saranno i nuovi allievi della scuola di Maria De Filippi? Nuovi retroscena su questa prima registrazione del talent show arrivano dall'informatissima pagina "Amici News", la quale ha spoilerato i nomi di due allievi che dovrebbero partecipare alle riprese della prima puntata di questa ventunesima edizione.

Trattasi del ballerino Antonio Cardelli e del cantante Luke, entrambi presenti su Instagram con i seguenti nickname: "_antoniocardelli_" e "lukewidow"

Le anticipazioni sul cast di Amici 21: top secret la presenza di Todaro

In attesa di scoprire se i Luke e Antonio Cardelli riusciranno a conquistare un banco in questa ventunesima edizione del talent show di Canale 5, le anticipazioni sul cast rivelano che per quanto riguarda la giuria dei professori, è confermatissimo il nome di Lorella Cuccarini.

La showgirl, dopo la buona prova della passata edizione, quest'anno sbarcherà dietro la cattedra della sezione canto e quindi non sarà più una prof di ballo.

Al suo posto, anche se fino a questo momento non ci sono state ancora conferme ufficiali, dovrebbe esserci il ballerino Raimondo Todaro, protagonista per svariati anni del cast di Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci. La trattativa sarà andata in porto? Lo scopriremo nel corso della prima registrazione di Amici 21.