La prima puntata di Amici 21 partirà in via del tutto eccezionale di domenica: per la precisione l'appuntamento con la formazione della classe sarà il 19 settembre, ma già mercoledì 15 ha avuto luogo la prima registrazione. Secondo le anticipazioni sul web, la nuova edizione del talent show di Maria De Filippi è partita con un omaggio a Michele Merlo, il ventottenne cantante ex allievo di Amici scomparso prematuramente per via di una malattia. A ballare sulle note dell'artista ci saranno tutti i ballerini professionisti, accompagnati da alcune immagini del giovane sul led dello studio.

Il ritorno di Giulia da professionista

Come accede ormai ogni anno, la vincitrice della scorsa edizione è entrata in studio portando con sé la coppa: Giulia è stata accolta trionfalmente dal pubblico che la ama molto. Nei banchi della scuola si sono accomodati dei personaggi famosi che hanno poi ceduto la postazione ai nuovi alunni. Una chicca che si apprende dalle anticipazioni è che i primi banchi ad essere stati assegnati sono stati proprio quelli della vincitrice di Amici 20 e di Sangiovanni, assente alla prima registrazione ma che sarà i studio la settimana prossima.

Tra gli alunni della scorsa edizione, Aka7even, Deddy e Alessandro Cavallo sono stati presenti ma non si sono esibiti. Ad esibirsi invece è stato Tommaso Paradiso, che ha presentato il suo singolo Magari no.

Ma i nomi di personaggi famosi non sono certo finiti qui: Raoul Bova, Martin Castrogiovanni, Eleonora Abbagnato, Gerry Scotti, Alessio Sakara, Linus, Filippo Magnini e Roberto Baggio saranno tutti nella prima puntata di Amici 21. La sfilata di stelle allieterà la presentazione della nuova classe.

I professori della scuola e i primi alunni

Confermata la presenza di Raimondo Todaro tra i professori, al fianco di Alessandra Celentano, che a quanto pare si è presentata con una maglia con su scritto ''La danza è una'', lanciando una frecciatina al nuovo collega con cui aveva già avuto un botta e risposta sui social, e Veronica Peparini.

Tra i professori di canto confermati Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, che hanno cominciato con i primi battibecchi, e Lorella Cuccarini nel nuovo ruolo di coach di musica.

Sono trapelati anche i primi nomi dei nuovi talenti, tra cui spicca il nome del figlio di Gigi D'Alessio, che si fa chiamare in arte LDA. La maestra Celentano avrebbe già scelto una ballerina di danza classica il cui nome è Carola. In totale i banchi sono 14 ma finora sono stati assegnati solo 12 posti. Per conoscere, però, tutti i particolari sarà necessario attendere domenica 19 settembre: questa particolare programmazione rimarrà tale per due settimane, prendendo il posto che poi sarà di Anna Tatangelo con Scene da un matrimonio, poi lo speciale di Amici tornerà il sabato.