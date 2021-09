Cosa sta succedendo a Giulia Stabile e Sangiovanni, la coppia nata ad Amici 20? Dopo l'ultimo sfogo del cantante, il quale ha messo in chiaro di non voler essere considerato in quanto "fidanzato di Giulia", ma in quanto artista, i due giovani non sono più apparsi insieme. Già in precedenza avevano cercato di mantenere il più assoluto riserbo sulla loro storia d'amore, anche se in più di un'occasione si erano mostrati insieme al loro pubblico, unendo le loro arti e creando sul palco una bellissima alchimia. Ma adesso, secondo quanto rivelato da Amedeo Venza, qualcosa potrebbe essere cambiato tra i due giovanissimi che a causa dei numerosi impegni di lavoro di entrambi non si vedrebbero da un po' di tempo.

Stabile al compleanno di Deddy

Amedeo Venza, blogger noto anche per aver preso parte a Uomini e Donne qualche stagione fa, ha dedicato una Instagram Story a una delle coppie più amate nate sotto i riflettori di Amici. Sangiovanni e Giulia con il loro amore puro e genuino avevano fatto sognare il pubblico del talent: la loro arte, senza dubbio, ha tratto beneficio da questo sentimento. Finito il programma, che ha visto trionfare la ballerina e piazzarsi al secondo posto il cantante, i due si sono stati presi dagli impegni di lavoro. Sangiovanni è stato in giro per il tour estivo e per diversi eventi musicali, mentre Giulia oltre a diventare professionista di Amici 21, la cui prima puntata, registrata il 15 settembre, andrà in onda domenica 19 settembre, sarà presente anche a Tu sì que vales.

Non solo, entrambi hanno in cantiere numerosi progetti che sveleranno in divenire.

Nonostante ciò, Sangio e Giulia hanno sempre trovato il modo di raggiungersi e stare insieme. Venza, però, ha fatto notare che nella giornata del 14 settembre la danzatrice è stata alla cena di compleanno di Deddy ma non c'era il fidanzato. "I fan della coppia sono disperati...

Cosa sta succedendo tra i due?", ha scritto il blogger nella sua Ig Story.

"Persone vicine dicono che si siano un po' staccati per diversi motivi", ha proseguito Venza, il quale però ha concluso che se non sono i diretti interessati a parlare della situazione non si può affermare nulla di certo. In ogni caso, è bene sottolineare che il cantautore si trovava a Milano per lavoro e dovrà chiudere il summer tour a Taormina il 15 settembre, per cui la sua presenza nella Capitale non sarebbe stata possibile.

La privacy prima di tutto

Anche in altre occasioni i fan si sono chiesti il motivo per cui i due non si supportassero più pubblicamente come avveniva in passato. Giulia ha chiarito che lei e il fidanzato hanno preferito non esporsi più, visti i numerosi Gossip che sono circolati intorno alla loro coppia. Se la maggior parte dei sostenitori hanno accettato e capito le scelte dei due, altri hanno storto un po' il naso chiedendo ai giovanissimi di non privarli di un amore così puro, nella misura da loro ritenuta più opportuna.

Stabile, intanto, appare serena, per cui evidentemente sa di poter contare sull'affetto del cantante che è stato così importante nella sua crescita. Allo stesso modo, Sangiovanni, che ha sempre potuto contare su Giulia sua fan dal giorno zero, pare impegnato con la sua musica e, come ha concluso Venza, dovranno essere i diretti interessati a rivelare la verità ai fan, quando e se lo vorranno.