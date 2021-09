Mercoledì 15 settembre è stata registrata la prima puntata della nuova edizione di Amici: Maria De Filippi, infatti, ha già condotto lo speciale che andrà in onda su Canale 5 domenica 19. Le anticipazioni che sono state date da chi ha assistito alle riprese, fanno sapere che la classe 2021/2022 è stata formata e che Raimondo Todaro è l'unica new entry tra i professori. Molti ospiti vip hanno animato l'esordio del talent-show e alcuni alunni sono già in bilico per scelta del proprio docente di riferimento.

Spoiler sulla prima puntata di Amici 21

L'edizione numero 21 di Amici debutterà sul piccolo schermo tra qualche giorno: è prevista per domenica 19 settembre, infatti, la messa in onda della prima puntata del longevo format di Maria De Filippi.

Lo speciale in questione, però, è già stato registrato, perciò sono disponibili le anticipazioni di quello che è accaduto in studio: da un emozionante omaggio, alla scelta dei giovani artisti che proveranno ad approdare alla fase serale.

Le riprese di mercoledì 15, sono cominciate con il ricordo di Michele Merlo, l'ex alunno che è venuto a mancare a giugno a causa di un'emorragia cerebrale, provocata da una leucemia fulminante. I professionisti del cast hanno eseguito un balletto sulle note di Aquiloni, toccante brano scritto proprio dal ragazzo che nella scuola si faceva chiamare Mike Bird.

Nel corpo di ballo, poi, ha esordito Giulia Stabile: la vincitrice di Amici 20 ha affiancato veterani come Simone Nolasco, Elena D'Amario e Francesca Tocca nella coreografia pensata per il 28enne che non c'è più.

Le scelte degli insegnanti di Amici

Prima di presentare al pubblico in studio i nuovi allievi di Amici, Maria De Filippi ha ufficializzato la commissione interna di quest'anno.

L'unica novità tra i professori, è rappresentata da Raimondo Todaro: il maestro di latino-americano, infatti, d'ora in poi affiancherà Alessandra Celentano e Veronica Peparini come insegnante di ballo.

Per quanto riguarda il canto, è stato confermato il cambio di categoria di Lorella Cuccarini, che avrà la cattedra accanto a quella dei veterani Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

I docenti dell'edizione 2021/2022 del talent-show, poi, hanno potuto scegliere i cantanti e i ballerini da annoverare nei loro team: l'unico artista già noto, è LDA (Luca D'Alessio, figlio di Gigi) che è entrato a far parte della squadra di Lorella.

Riapre la scuola di Amici

I professori hanno già fatto alcune scelte, quelle che hanno portato a formare la nuova classe di Amici. Domenica 19 settembre, dunque, i telespettatori di Canale 5 assisteranno all'ingresso in casetta dei ragazzi che hanno convinto di più la commissione interna (anche quest'anno i talenti vivranno sotto lo stesso tetto sin dall'inizio per evitare contagi da Covid-19).

Maria De Filippi, poi, ha invitato tanti personaggi famosi alla prima puntata del suo format: Tommaso Paradiso ha interpretato il sui nuovo brano "Magari no", mentre altri vip si sono seduti dietro ai banchi della scuola.

Gerry Scotti, Linus, Ambra, Roberto Baggio e tanti altri hanno consegnato ai giovani promossi la maglia da titolare, lasciando loro il posto nella classe.

Al debutto di Amici 21, però, hanno partecipato anche alcuni ex alunni molto amati dal pubblico: i cantanti Aka7even e Deddy, e i ballerini Giulia e Alessandro hanno assistito alla formazione del cast della nuova edizione (Sangiovanni non c'era per via di altri impegni, ma dovrebbe essere ospite della seconda registrazione).

La collocazione del format Mediaset alla domenica pomeriggio, è temporanea: tra due settimane, infatti, il programma tornerà regolarmente in onda il sabato prima di Verissimo.