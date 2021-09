Can Yaman cede lo scettro di "re delle soap" Mediaset. Dopo anni di successi con svariate serie trasmesse su Canale 5, tra cui DayDreamer e Bitter Sweet, l'attore turco questa estate non ha brillato in termini di ascolti con la sua soap Mr Wrong - Lezioni d'amore che in prima serata ha ottenuto dei risultati decisamente poco soddisfacenti. Al contrario, invece, si sta affermando sempre più il giovane Kerem Bursin, protagonista della soap Love is in the air che ha conquistato la promozione anche nel palinsesto autunnale Mediaset.

Il successo italiano di Kerem Bursin 'scalfisce' Can Yaman?

Nel dettaglio, Can Yaman questa estate non ha fatto faville su Canale 5 con Mr Wrong - Lezioni d'amore, che in prime time si è fermata ad una media compresa tra l'8 e il 9% di share.

Situazione diversa, invece, per Love is in the air, un'altra soap che Mediaset ha scelto di lanciare sempre questa estate in daytime e che ha saputo conquistare il gradimento degli spettatori.

Kerem Bursin, che veste i panni dell'architetto Serkan Bolat, settimana dopo settimana ha saputo far breccia nel cuore del pubblico, al punto che i vertici di Canale 5 hanno scelto di far proseguire la soap anche durante il periodo autunnale (a differenza di quello che è accaduto con Brave and Beautiful, sospesa dal palinsesto di settembre e rimandata alla prossima estate 2022).

L'attore di Love is in the air nuovo 're delle soap' Mediaset

E, in queste ore, sulla pagina social di Alessandro Rosica, è partito un sondaggio: l'esperto di Gossip ha chiesto ai fan chi fosse il loro attore preferito tra Kerem e Can.

Ebbene, contrariamente a tutte le aspettative, Kerem Bursin si sta facendo sempre più strada nel cuore degli spettatori e dei fan italiani, al punto da ottenere numerosi commenti a suo favore, a discapito del chiacchierato Can Yaman.

A quanto pare, quindi, Kerem sembra essere il nuovo "re delle soap" targate Canale 5 e lo dimostra anche il fatto che l'attore in queste ore è sbarcato ufficialmente in Italia, per la sua prima intervista.

Verissimo accoglierà in studio Kerem Bursin, Can Yaman sul set di Viola come il mare

In questi giorni, Kerem Bursin prenderà parte alle registrazioni di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che andrà in onda da sabato 18 e domenica 19 settembre su Canale 5.

Trattasi della prima intervista che concede ad un programma italiano, dove avrà modo di parlare anche della sua relazione con Hande Ercel, l'attrice che in Love is in the air veste i panni di Eda, con la quale Kerem fa coppia fissa nella vita reale.

Can Yaman, invece, si prepara ad affrontare le riprese di Viola come il mare, la nuova serie tv di Canale 5 che lo vedrà protagonista con Francesca Chillemi, in onda nel 2022 in prime time.