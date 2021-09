Colpi di scena a non finire nelle nuove puntate di Beautiful. Eric ha confessato a Quinn di essere impotente, proponendole di fare l'amore con Carter, così da non privarla della passione. Nel frattempo, Sheila, la vera madre di Finn, ha promesso di uccidere Steffy per rientrare di fatto nella famiglia Forrester. Le ultime anticipazioni americane spiazzano, in quanto si parla del ritorno di un altro personaggio pronto a distruggere la vita di Hope e Liam, che da poco hanno ritrovato la serenità. Di chi si tratta? Pare che, come accaduto già in altre occasioni, questo personaggio arrivi direttamente dall'Aldilà: niente di meno che Caroline, la mamma del piccolo Douglas.

Anticipazioni Beautiful, Caroline è viva?

L'indiscrezione è stata lanciata da un noto sito americano esperto di gossip e anticipazioni. Ciò che è certo è che tra non molto nelle nuove puntate Usa di Beautiful arriverà un personaggio che ''Provocherà drammi a Hope e Liam''. La coppia, dopo tanto dolore, è riuscita finalmente a trovare il suo equilibrio con la piccola Beth.

Hope, rischiando il tutto e per tutto, è diventata co-genitore di Douglas insieme a Thomas, che pare essersi ravveduto. Questo idillio, tuttavia, sarà solo temporaneo.

Facendo un passo indietro, i fan della soap si ricorderanno bene che Thomas era tornato a Los Angeles con Douglas dopo la morte di Caroline, a detta sua causata da un coagulo.

Fatto alquanto strano, del corpo della povera Caroline nessuna traccia e nemmeno l'ombra del suo funerale.

Hope e Liam, nuovi drammi in arrivo

Come riportano le nuove anticipazioni americane di Beautiful, Liam e Hope dovranno affrontare un periodo molto difficile e le loro vite potrebbero cambiare per sempre.

A mettersi sulla loro strada sarà un personaggio del loro passato.

Se dovesse essere davvero Caroline, è chiaro che la giovane Logan dovrà lottare per tenere con sé Douglas, del quale ha la custodia.

Caroline è la vera madre di Douglas e di certo non lascerà che un'altra donna lo cresca al posto suo. Il suo possibile ritorno destabilizzerebbe anche Thomas, che da poco sembra aver trovato un po' di equilibrio psicologico.

Novità nelle prossime puntate americane di Beautiful

Il possibile ritorno di Caroline non è l'unico colpo di scena della soap. L'attenzione è alta anche per la complicata situazione di Eric che, a fronte della scoperta della sua impotenza, ha deciso di concedere a Quinn di fare l'amore con Carter. Pare tuttavia che Forrester senior abbia fatto questa strana proposta per mettere alla prova la fedeltà della moglie, inventandosi la sua patologia.

Nelle prossime puntate Usa di Beautiful si scoprirà anche come Sheila porterà avanti il suo piano volto a uccidere Steffy per entrare di fatto nella famiglia dei Forrester e stare vicino a Finn. Tutto diventerà più chiaro quando la pericolosa Carter verrà dimessa dall'ospedale nel quale è stata ricoverata dopo un presunto malore.