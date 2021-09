Disavventura social per Tommaso Stanzani e Martina Miliddi, entrambi concorrenti della passata edizione di Amici, il fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, dove si sono messi in gioco e dove si sono fatti conoscere per la loro bravura. I due, in questi giorni, hanno postato sui social il video di una coreografia che hanno realizzato insieme ma hanno dovuto fare i conti con la censura di Instagram.

Censurati gli ex allievi Martina Miliddi e Tommaso, protagonisti di Amici 20

Nel dettaglio, Tommaso e Martina dopo essere diventati amici grazie all'esperienza comune vissuta nel programma di Maria De Filippi, si sono recentemente incontrati e hanno scelto di mettersi in gioco nel realizzare una coreografia che hanno poi pubblicato sui social.

Il primo a postare il video del balletto è stato Tommaso Stanzani, convinto di poter fare un "regalo" ai tantissimi fan che lo seguono su Instagram ma così non è stato. Il filmato del ballerino, felicemente fidanzato con Tommaso Zorzi, è stato più volte segnalato dai followers di Instagram, al punto che il social ha scelto di censurarlo e di eliminare definitivamente il post.

"Il tuo post non rispetta le nostre linee guida della community": è questa la spiegazione che è stata data da Instagram alla scelta di eliminare e quindi censurare il video della coreografia di Tommaso e Martina.

Il video di Tommaso Stanzani censurato sui social per 'atti osceni'

"Contenuto rimosso per atti se...? Non ho capito, non sto capendo il gioco", ha proseguito ancora Stanzani commentando la disavventura che lo ha visto protagonista in queste ore con la sua compagna di avventura nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Insomma sembrerebbe proprio che, contro Tommaso Stanzani, ci sia una sorta di accanimento social da parte di un nutrito gruppo di detrattori che si divertirebbe a segnalare i suoi post, al punto da "costringere" Instagram a intervenire e a procedere con l'eliminazione definitiva del post in questione.

Situazione diversa, invece, per Martina Miliddi dato che il video della stessa coreografia è ancora presente sul suo profilo Instagram, probabilmente perché i suoi followers non si sono "divertiti" a segnalarlo.

Prosegue la love story tra Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi

In attesa di scoprire se Tommaso Stanzani potrà rimettere di nuovo il filmato sui social, si gode la sua intensa storia d'amore con Tommaso Zorzi, vincitore dell'ultimo Grande Fratello Vip trasmesso su Canale 5.

In una recente intervista, i due hanno confermato che tutto sta procedendo nel migliore dei modi e Zorzi ha svelato che è stata Maria De Filippi a fare da "cupido".