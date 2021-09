La permanenza dei concorrenti all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 comincia a dare i suoi "effetti" e nelle ultime ore, Alex Belli si sarebbe lasciato andare ad una richiesta che non è passata affatto inosservata sul web e sui social. L'attore, che per anni è stato uno dei protagonisti della soap opera "Centovetrine" in onda su Canale 5, avrebbe chiesto alla produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini, di poter avere una camera dedicata alla privacy maschile, dove potersi isolare per dare sfogo alla propria intimità.

Alex Belli avrebbe chiesto al Grande Fratello Vip, di avere una camera per la privacy dei maschi

Nel dettaglio, stando a quanto riportato in queste ore sui social da diversi commentatori web del Grande Fratello Vip 6, Alex Belli avrebbe chiesto alla produzione di avere a disposizione una camera, dedicata alla privacy maschile.

Del resto, ogni metro della casa di Cinecittà è circondato da telecamere che riprendono la vita dei concorrenti 24 ore su 24, il che rende praticamente impossibile per i concorrenti, potersi concedere dei momenti per se stessi.

Alex, quindi, avrebbe chiesto che ci fosse una camera destinata alla privacy dei concorrenti maschi di questa sesta edizione del reality show, dove potersi anche lasciare andare alla pratica dell'autoerotismo, senza inceppare nel rischio di essere beccati dalle telecamere.

Manila Nazzaro parla della camera per la privacy degli uomini al GF Vip

Tale argomento è stato affrontato anche a tavola, da Manila Nazzaro, la quale ha parlato espressamente di una camera dedicata alla privacy degli uomini di questo GF Vip, con tanto di battuta da parte di Francesca Cipriani nei confronti di Giucas Casella.

Del resto non è la prima volta che i concorrenti uomini di questo reality show, si trovano ad affrontare un "problema" simile.

Già lo scorso anno, complice la durata fiume della quinta edizione del GF Vip, Andrea Zelletta si era più volte lamentato del fatto che non ci fosse un'area della casa dove poter stare in completo isolamento, per potersi "lasciar andare" a quello che riteneva essere un vero e proprio bisogno dopo mesi di reclusione nella casa di Cinecittà.

Soleil e Gianmaria: nuovo confronto nella casa del Grande Fratello Vip 6

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, in queste ultime ore all'interno della casa del GF Vip, c'è stato un nuovo confronto tra Gianmaria e Soleil.

I due, dopo lo scontro in diretta dello scorso lunedì sera, hanno avuto modo di chiarirsi ulteriormente e di riappacificarsi, mettendo così da parte l'astio e le frecciatine al vetriolo che si sono scambiati in queste ultime ore.