In Beautiful le puntate in onda dal 4 al 9 ottobre saranno incentrate su Steffy. La ragazza si avvicinerà sempre più a Finn tanto che i due si baceranno. Liam si mostrerà geloso di questo legame e non vedrà di buon occhio il fatto che il medico si sia avvicinato così alla sua paziente. Preoccupato per Steffy, Liam andrà a casa della ragazza ma la troverà priva di sensi a causa dell'assunzione di una massiccia dose di antidolorifici.

Steffy e Finn si baciano nelle prossime puntate di Beautiful

In Beautiful le prossime puntate vedranno un'evoluzione nel rapporto tra Finn e Steffy. Il giovane medico si farà avanti con la sua paziente, dichiarandole i suoi sentimenti.

Anche Steffy farà altrettanto e i due si baceranno appassionatamente. Liam sarà molto preoccupato e ne parlerà con Ridge. Secondo il giovane Spencer infatti, non sarà etico che il dottor Finnegan si sia invaghito della sua paziente. Thomas invece, sarà di parere opposto e dirà a Liam di farsi da parte e lasciare che Steffy viva la sua vita. Thomas accuserà infatti Liam di voler continuare l'eterno tira e molla tra Hope e Steffy.

Anticipazioni Beautiful: Liam geloso di Steffy

Agli occhi di Thomas, Liam sarà solo geloso, mentre Ridge non prenderà posizione nella discussione tra Thomas e Liam. Quest'ultimo parlerà della situazione anche con Wyatt. Anche il fratello sospetterà che Liam sia solo geloso di Steffy.

Nel frattempo, Hope riporterà la piccola Kelly a Steffy e la troverà in compagnia di Finn. Hope intuirà di aver interrotto un momento romantico e sarà felice che la sorellastra si stia rifacendo una vita. Una bella notizia che Hope riporterà entusiasta a Liam. Quest'ultimo non reagirà affatto bene, visto che non vedrà di buon occhio il legame tra la ex e il medico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Liam in ansia per Steffy la trova addormentata

Sempre più ansioso, Liam deciderà di andare alla casa sulla scogliera. Qui troverà Steffy profondamente addormentata a causa dell'assunzione degli antidolorifici. Liam faticherà a svegliarla mentre, nel frattempo, Thomas e Hope parleranno della nascita del sentimento tra Finn e Steffy.

I due saranno contenti, visto che in questo modo, Liam comincerà a pensare di più alla sua famiglia con Hope piuttosto che a Steffy. Liam intanto, riuscirà a fatica a svegliare Steffy la quale sembrerà non reggersi in piedi. La giovane, stanca delle domande del suo ex, gli chiederà di andarsene. Liam però si metterà a cercare il tubetto delle pillole che Steffy avrà assunto.

Questo è molto altro nelle nuove puntate di Beautiful in onda dal 4 al 9 ottobre 2021. La soap Tv americana va in onda come sempre su Canale 5 a partire dalle 13:40. Su Mediaset Infinity invece, è possibile recuperare gli episodi già trasmessi.