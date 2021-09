Il verdetto ascolti di lunedì 13 settembre 2021, segnala un buon debutto per il Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nelle vesti di opinioniste. La prima puntata del reality show ha superato il debutto dello scorso anno ed ha tenuto testa all'ennesima replica della fiction Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti, trasmessa in prime time su Rai 1. In daytime, invece, volano gli ascolti di Uomini e donne condotto da Maria De Filippi.

Bene il debutto del Grande Fratello Vip 6: ascolti tv 13 settembre 2021

Nel dettaglio, la prima puntata del Grande Fratello Vip 6 con la presentazione della prima parte di concorrenti che si metteranno in gioco quest'anno, ha intrattenuto una media di circa 2,9 milioni di spettatori arrivando al 20,70% di share.

Numeri in rialzo rispetto al dato del debutto della passata edizione del reality show (vinta da Tommaso Zorzi), che venne seguita da una platea di 2,8 milioni di spettatori, fermandosi al 19% di share.

Un incremento di circa due punti percentuali rispetto allo scorso anno e un dato che potrebbe crescere sempre più nel corso delle prossime settimane, dato che il cast di questa sesta edizione sembra promettere molto bene sulla carta e già nel corso della prima puntata ci sono state delle discussioni.

Montalbano su Rai 1 si ferma al 18% (in replica)

Su Rai 1, invece, la replica del Commissario Montalbano ha ottenuto un ascolto di circa 3,7 milioni di spettatori fermandosi al 18,30% di share.

Numeri positivi anche se lontani da quelli che la fiction con Zingaretti riusciva a registrare in replica fino a qualche anno fa, quando la media superava tranquillamente la soglia dei 5-6 milioni di spettatori.

Volano gli ascolti di Uomini e donne in daytime

Per quanto riguarda, invece, gli ascolti del daytime del 13 settembre, da segnalare il boom della prima puntata di Uomini e donne, incentrata sulla presentazione dei primi due tronisti e sull'arrivo di Gemma Galgani dopo aver rifatto il seno.

Il dating show di Maria De Filippi ha conquistato l'attenzione di oltre 2,7 milioni di spettatori arrivando a toccare fin dalla prima puntata una media del 24,10% di share.

A seguire, ottimi ascolti anche per la soap opera Love is in the air che ottiene un ascolto di circa 1,7 milioni portandosi al 18,60% di share.

Barbara d'Urso pareggia con la replica di Matano: ascolti tv 13 settembre

Su Rai 1, invece, buon debutto per la prima puntata de Il Paradiso delle signore 6 che supera la soglia di 1,5 milioni di spettatori arrivando al 16,10% di share.

Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso si ferma ad una media poco superiore a 1,2 milioni di spettatori con il 14% di share e "pareggia" con il Best Of de La Vita in diretta che ha conquistato il 13,96%.