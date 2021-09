Dal 13 settembre riparte la stagione di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, in onda come sempre alle 14:45 circa. Confermatissima la presenza di Tina Cipollari: l'opinionista sarà ancora una volta presente in studio al fianco di Gianni Sperti, pronta a commentare le vicende dei vari protagonisti del trono over e del trono classico. Tuttavia, essendo tornata da poco single, non si esclude che Tina possa rimettersi in gioco nel programma di Maria De Filippi, dove aveva conosciuto il padre dei suoi figli.

Il ritorno di Tina Cipollari a Uomini e donne

Nel dettaglio, le prime registrazioni di Uomini e donne sono già avvenute e, anche quest'anno è Tina a tenere banco, dando filo da torcere alla sua nemica giurata Gemma Galgani.

La dama torinese, infatti, tornerà in studio con delle importanti novità che la riguardano, a partire dal seno nuovo. Gemma, durante l'estate ha scelto di sottoporsi ad un nuovo intervento di chirurgia estetica e la sua scelta non è passata inosservata, al punto che Tina l'ha duramente bacchettata.

Ma il ritorno di Tina in questa nuova edizione di Uomini e donne avrà un sapore diverso per l'opinionista, dato che l'estate per lei non è stata particolarmente felice.

L'addio tra Tina e Vincenzo e le voci di tradimento

Cipollari, infatti, ha chiuso la sua relazione con Vincenzo, il ristoratore toscano che aveva fatto breccia nel suo cuore, al punto che i due avevano preso in considerazione anche l'ipotesi di convolare a nozze.

Tina e Vincenzo si sono detti addio e Cipollari considera ormai chiuso questo capitolo della sua vita, al punto da cancellare tutte le foto social che la ritraevano felice al fianco di Vincenzo.

Le voci su questo addio non mancano e si ipotizza che, alla base, ci sia un tradimento da parte di Vincenzo nei confronti di Tina.

Retroscena Uomini e donne: Tina cercherà l'amore in tv?

Voci che sono state smentite da un amico dell'opinionista di Uomini e donne, il quale raggiunto dal settimanale "Nuovo Tv", ha fatto sapere che si tratta di "bugie che fanno ancora più male a Tina".

Insomma Vincenzo non avrebbe tradito la star del programma di Maria De Filippi e intanto, sempre sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, non si esclude che Tina possa rimettersi in gioco proprio a Uomini e donne.

"Chissà che Maria non chieda a Tina di diventare tronista...", scrive la rivista di tv e gossip, lasciando aperta la possibilità che Cipollari possa rimettersi in gioco e provare a cercare il "grande amore" della sua vita proprio nello studio del seguitissimo talk show pomeridiano in onda su Canale 5.