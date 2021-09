Cambio programmazione in arrivo per la soap opera Love is in the air, che questa estate ha tenuto occupata la fascia del primo pomeriggio di Canale 5. Le anticipazioni rivelano che dal prossimo 13 settembre, la soap con protagonisti Eda e Serkan, proseguirà la sua messa in onda nel day autunnale della rete ammiraglia, anche se ci saranno dei cambiamenti legati alla programmazione e agli orari. Con il ritorno del day di GF Vip 6 e Amici 21, la programmazione Mediaset andrà in contro a dei cambiamenti.

L'amore è nell'aria, previsti cambi di programmazione a settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti di Canale 5, rivelano che dal prossimo 13 settembre in day time ci sarà spazio per il ritorno di Uomini e donne, la trasmissione popolare dei sentimenti di Maria De Filippi, che tornerà dalle 14:45 circa.

Da martedì 14 settembre, invece, la programmazione Mediaset del pomeriggio si arricchirà anche della striscia quotidiana del Grande Fratello Vip 6, in onda dalle 16:10 alle 16:20 circa.

Di conseguenza l'appuntamento con la soap turca, verrà anticipato alle 16:20 e andrà avanti fino alle 17:30 circa, quando poi la linea passerà a Barbara d'Urso per la nuova puntata quotidiana del suo talk show Pomeriggio 5, tornato in diretta dopo la lunga pausa estiva.

La soap con Eda e Serkan slitta dopo GF Vip 6 e Amici 21

La situazione è destinata a mutare nuovamente a partire da lunedì 20 settembre, quando oltre al giorno del Grande Fratello Vip, ci sarà spazio anche per quello di Amici 21.

Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, quest'anno debutterà a partire da sabato 18 settembre nel day di Canale 5.

Dal successivo lunedì, quindi, ci sarà la striscia quotidiana che quest'anno dovrebbe durare circa 20 minuti. Di conseguenza, la messa in onda di Love is in the air subirà delle nuove modifiche e l'orario di inizio della soap con Eda e Serkan potrebbe slittare così alle 16:40 circa.

Le nuove trame turche di Love is in the air

Ma cosa succederà nel corso delle nuove puntate di Love is in the air in programma questo autunno su Canale 5? Le anticipazioni sulle trame rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al rapporto tra Eda e Serkan, i quali dovranno fare i conti con la perfidia di Semiha.

La nonna della ragazza, infatti, proverà in tutti i modi a separarli e mettere così la parola fine a questo rapporto d'amore.

In un primo momento Semiha riuscirà ad avere la meglio, poi però trionferà l'amore. Eda, infatti, non accetterà di sottostare a lungo ai ricatti della donna e per questo motivo prenderà in mano le redini della situazione.

La donna, confesserà tutto a Serkan, così mettendolo al corrente dei ricatti di Semiha, gli chiederà di sposarla e insieme organizzeranno i preparativi per il fatidico giorno del sì.