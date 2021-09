La sesta edizione del GF Vip, è iniziata nel segno di Soleil Sorge. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata tra i protagonisti assoluti della prima puntata, in quanto ha regalato al pubblico bisticci, frecciatine, gossip e anche una bugia sul suo passato. Stando a quello che raccontano i siti d'informazione, la neo vippona non sarebbe affatto una giornalista come ha dichiarato nel suo video di presentazione.

Lo scontro con Fico al GF Vip 6

L'ingresso di Soleil nella casa del GF Vip, non è passato di certo inosservato. La ragazza ha subito catturato l'attenzione con i suoi modi di fare e con qualche frecciatina ad una coinquilina che le ha risposto per le rime.

Nel momento dedicato alle nomination, infatti, Sorge ha deciso di votare Raffaella un po' a sensazione: "Mi fido di quello che hai detto tu Alfonso, cioè che mi guardava male e quindi la nomino".

La motivazione che l'influencer ha dato, non è piaciuta a Fico che ha immediatamente sfoggiato un'espressione perplessa.

La ex di Mario Balotelli, poi, si è lasciata andare ad una confidenza che ha fatto da apripista al primo bisticcio della sesta edizione del reality: "Pensa che lei mi stava antipatica, poi l'ho vista qui e ho cambiato pensiero. Forse mi sono sbagliata".

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha tentato di giustificarsi ma, di fronte al muro che ha alzato la compagna d'avventura, ha chiuso l'alterco con un "ciao, str..." che non è piaciuto affatto alla diretta interessata.

Sorrisi e belle parole tra due ex al GF Vip

Lo slang inglese che Soleil ha usato per commentare la freddezza di Raffaella nei suoi confronti, ha spinto quest'ultima ad aggiungere: "Non è carino dire le parolacce. Per fortuna che bisognerebbe essere solidali tra donne. Lei è perfida".

Si è concluso così il primo litigio della sesta edizione del GF Vip, quello che ha avuto per protagoniste due bellissime del cast: Fico e Sorge, infatti, hanno bisticciato pochi minuti dopo aver messo piede nella casa di Cinecittà.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La bionda influencer, però, ha attirato l'attenzione dei pubblico anche quando c'è stato l'ingresso di Gianmaria Antinolfi. I due hanno avuto un fugace flirt in passato e oggi si ritrovano a dover convivere sotto lo stesso tetto dopo un periodo di gelo.

"Io gli voglio bene, anche se non mi ha fatto neppure una telefonata per dirmi che veniva qui", ha detto la giovane di fronte all'ex palesemente in imbarazzo.

Secondo l'opinionista Sonia Bruganelli, infatti, l'imprenditore campano sarebbe ancora interessato a Soleil e non è detto che prossimamente non si rifaccia sotto con lei davanti alle telecamere.

La professione della concorrente del GF Vip

Un altro motivo per il quale Soleil è stata una protagonista della prima puntata del GF Vip 6, è una bugia che avrebbe raccontato sul suo lavoro.

Nel video col quale è stata presentata al pubblico di Canale 5, Sorge ha detto di essere una modella, un'influencer, un'attrice e una giornalista. È proprio su quest'ultimo punto, però, che la giovane di origini americane avrebbe mentito.

Chi scrive per i siti d'informazione, infatti, ha fatto delle ricerche per scoprire se la neo vippona è davvero iscritta all'albo dell'ordine dei giornalisti, ma il suo nome non risulta in nessuna delle sue possibili declinazioni (Soleil Stasi, Soleil Sorge ecc).

La concorrente che ha già animato la casa poche ore dopo il suo ingresso, avrebbe raccontato una piccola bugia sulla professione che esercita. In realtà, la ragazza sarebbe una vera e propria esperta di reality-show: prima del Grande Fratello Vip, la 27enne ha partecipato a Uomini e Donne, all'Isola dei Famosi e a Pechino Express.