Neva Leoni, alias Tina Amato nel Paradiso delle signore, ha rilasciato un'intervista su Tv Serial in cui ha parlato del suo ritorno nella serie di Rai 1. L'attrice ha parlato delle emozioni provate nel mettere nuovamente piede sul set e poi ha commentato anche il rapporto con i suoi colleghi.

A tal proposito, ha detto di trovarsi divinamente bene con tutti. Ad ogni modo, il suo grande sogno sarebbe quello di creare una reunion tra tutti i membri del cast della prima stagione daily.

Le parole di Neva Leoni sul ritorno di Tina Amato

La stagione di quest'anno del Paradiso delle signore, che è cominciata ieri, lunedì 13 settembre, è stata contraddistinta da un grande ritorno, ovvero, quello di Tina Amato.

La figlia di Agnese e Giuseppe era andata via da Milano per inseguire il suo sogno di diventare una cantante. Ad ogni modo, nella puntata andata in onda ieri, i telespettatori hanno assistito al suo ritorno a sorpresa.

L'attrice Neva Leoni, che interpreta proprio la ragazza, ha commentato questo momento e ha detto di essersi emozionata molto. A tal proposito, ha detto: "Nonostante fosse passato tantissimo tempo, è stato un po' come se non fosse passato niente, è stato come rientrare a casa".

Il desiderio di una reunion del cast della prima stagione daily

La giornalista, poi, le ha chiesto di svelare se nella vita reale abbia mai fatto una sorpresa come quella fatta a parenti ed amici al Paradiso delle signore.

Neva ha detto che non le è mai capitato, tuttavia, le è successo il contrario. Una volta, il suo fidanzato che viveva in Messico le disse che non sarebbe riuscito a tornare per il suo compleanno, mentre invece si presentò la sera stessa alla festa facendole una splendida sorpresa.

In seguito, poi, Neva Leoni ha parlato dei suoi colleghi.

A tal proposito, ha detto che desidererebbe molto rivedere i membri della prima stagione daily: "Vorrei far tornare tutti i membri del cast della prima stagione daily".

Il messaggio ai fan del Paradiso delle signore

In particolar modo, la dama ha detto di essere molto legata a Giulio Corso, che nella serie tv interpretava suo fratello Antonio e a Federica Girardello, alias Nicoletta.

Con entrambi gli attori si è instaurato un rapporto di amicizia che va ben oltre il legame puramente professionale. A tal proposito, l'attrice ha chiosato dicendo: "Tutti insieme, sarebbe meraviglioso".

Nella parte conclusiva dell'intervista, poi, la protagonista ha ringraziato tutti i fan della soap opera e, soprattutto, quelli di Tina. Scoprire di avere un seguito così importante rappresenta per Neva una grande gioia, ma anche un'enorme responsabilità. Per cui, ha detto: "Devo conservare il cuore di Tina in una donna che comunque è cresciuta".