Aşk Mantık İntikam prosegue con successo la messa in onda su Fox Turchia ogni venerdì alle 20:00. La serie turca è molto seguita anche in Italia e, grazie alla popolarità raggiunta quest'estate, andrà oltre i tredici episodi inizialmente pianificati. Venerdì 24 settembre verrà trasmesso il 14° episodio che, stando alle scene mostrate nei due trailer, riserverà ai telespettatori ancora dei colpi di scena. Le macchinazioni di Çağla mineranno il legame di Esra e Ozan, ma nel corso dell'episodio l'arrivo di un nuovo personaggio metterà in difficoltà la perfida Yilmaz.

Cosa è accaduto nel 13° episodio di Aşk Mantık İntikam del 17 settembre: Esra parte

Nell'episodio di Ąsk Mantik Intikam andato in onda in Turchia il 17 settembre, i telespettatori hanno assistito all'ennesimo tentativo di Cynar (Burak Yörük) di tenere lontano Esra (Burcu Özberk) da Ozan (İlhan Şen). Il giovane, infatti, le ha offerto di lavorare ad Antalya. L'azienda, con l'apertura della nuova sede, richiede la sua presenza, ma la ragazza non vorrebbe allontanarsi dalla famiglia e dagli amici. Nonostante tutto, ha deciso di accettare per cercare di stare lontano da Ozan. Dal canto suo, quest'ultimo ha cercato di convincerla a non partire, ma i suoi tentativi sono falliti miseramente. Tuttavia, Korfali non si è arreso e ha deciso di essere sincero e parlarle a cuore aperto.

Per fare ciò ha pensato di sorprenderla partendo con lei per Antalya.

Anticipazioni Aşk Mantık İntikam, episodio 14: l'arrivo di Mert sconvolge Çağla

Prodotta da No:9 Productions e diretta da Murat Öztürk, la serie Aşk Mantık İntikam è giunta al 14°episodio che verrà trasmesso su Fox Turchia venerdì 24 settembre. Le anticipazioni rivelano che il rapporto tra Esra e Ozan subirà una battuta d'arresto a causa dei piani malvagi di Çağla (Melisa Döngel).

Per quest'ultima, però, le cose non si metteranno bene. Infatti, entrerà in scena Mert, l'ex amante della signora Korfali. Secondo le anticipazioni, l'arrivo del nuovo personaggio (interpretato da Yusuf Akgün) sconvolgerà la vita della giovane donna.

Çağla ricatta Esra: spoiler 14° episodio di Aşk Mantık İntikam

Nei due trailer rilasciati dall'emittente Fox si apprende che Çağla si dice pronta a tutto per eliminare Esra, l'unico ostacolo tra lei e Ozan.

Nelle scene che compongono i video promozionali vengono mostrati alcuni tra i momenti salienti dell'episodio in onda il 24 settembre.

Dopo uno scontro fisico con Çinar Yilmaz, Ozan si riavvicinerà a Esra e le dirà di voler mettere fine al suo matrimonio. Nel frattempo, Çağla tramerà contro i due protagonisti. Successivamente mostrerà delle foto compromettenti a Esra e minaccerà di diffonderle se non farà ciò che le chiede. La giovane accetterà le condizioni dettate dalla rivale e poco dopo lascerà Ozan, dicendogli di provare dei sentimenti per Yilmaz.