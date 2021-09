La programmazione Mediaset di Brave and Beautiful nella settimana dal 6 al 10 settembre ha subito una modifica. Soltanto per questi cinque giorni l'appuntamento con il serial turco è stato raddoppiato, trasmettendo due episodi di circa quaranta minuti a partire dalle 14:45. Finito questo breve periodo, la fiction con Tuba Büyüküstün e Kıvanç Tatlıtuğ sparirà dal palinsesto. Da lunedì 13 settembre prenderà il suo posto il dating show Uomini e Donne. Inoltre, diversamente da come si era vociferato alcune settimane fa, al momento non è previsto alcun appuntamento domenicale.

Secondo alcuni rumor, la serie dovrebbe tornare a dicembre. Questa sarebbe la collocazione a cui starebbe pensando Mediaset: durante le festività natalizie. Solo voci di corridoio per ora, nulla di sicuro.

Brave and BeautifuI potrebbe ripartire a dicembre

A partire dal 13 settembre l'inizio della nuova edizione edizione di Uomini e Donne causerà uno stop nella messa in onda di Brave and Beautiful. Dopo la "maratona" della settimana dal 6 al 10 settembre, la serie turca si è congedata dal pubblico italiano con l'episodio 55. Al momento sembra che Mediaset non abbia ancora deciso quando trasmettere i restanti episodi che, nel formato da quaranta minuti ciascuno, dovrebbero essere 46. Dopo l'ipotesi della domenica pomeriggio, al momento archiviata, SuperGuidaTv ha recentemente pubblicato un rumor che potrebbe rincuorare i fan della serie.

Stando a quanto riportato sul sito, gli episodi inediti dovrebbero ripartire a dicembre quando le trasmissioni di Maria De Filippi andranno in pausa per le festività natalizie. Comunque sia, attualmente non c'è qualunque comunicazione ufficiale da parte di Mediaset che, nel frattempo, potrebbe anche trovare una diversa collocazione.

Cos'è accaduto negli ultimi episodi trasmessi il 10 settembre

Gli ultimi due episodi di Brave and BeautifuI in lingua italiana (54-55) sono stati trasmessi il 10 settembre. Come i telespettatori hanno visto, la morte di Fügen ha causato una spaccatura tra Cesur e Suhan che, stanca della lotta tra marito e il padre, ha deciso di chiedere il divorzio.

Nel frattempo, Korhan ha confessato a Sühan di aver visto tutto ciò che accadde la notte in cui il padre di Cesur fu ucciso. Dopo questa scioccante rivelazione, i fratelli Korludağ insieme a Cesur hanno messo con le spalle al muro Tahsin per costringerlo a raccontare la verità sui fatti avvenuti trent'anni prima. Intanto, Adalet ha deciso di andare un'ultima volta in carcere dal fratello Riza. Gli episodi inediti ripartiranno proprio da questo momento, ossia da quando la donna si costituirà alla polizia.

Cosa accadrà nei prossimi episodi

Le anticipazioni di Brave and BeautifuI in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Adalet confesserà di aver ucciso trent'anni prima sia il direttore dell'orfanotrofio che Hasan Karahasanoğlu.

In questo modo scagionerà il marito Tahsin da ogni accusa. A seguito dell'ammissione di colpevolezza da parte della donna, il fratello Riza verrà scarcerato. Nel frattempo, Cesur e Sühan divorzieranno, ma quest'ultima poco dopo scoprirà di aspettare un bambino dall'ex marito. Tuttavia, delusa per l'ennesima volta dall'uomo, arriverà a fargli credere di avere abortito.

Inconsapevole del fatto che Soyöglü è il vero assassino della madre, Cesur si alleerà con lui contro Tahsin. Inizialmente Alemdaroğlu darà fiducia all'ex galeotto, tanto che si offrirà di ospitarlo alla tenuta. Nel corso delle puntate, però, il protagonista diverrà diffidente nei confronti dell'uomo. Dopo aver scoperto il doppio gioco del criminale, Cesur lo caccerà di casa.

Questo non farà altro che alimentare il risentimento e il desiderio di vendetta dell'uomo. Nel frattempo, Korhan scoprirà le bugie della moglie, mentre Hulya partorirà il piccolo Muzaffer. Visto che Cahide verrà meno agli accordi presi inizialmente, l'ex prostituta abbandonerà il neonato davanti alla villa dei Korludağ.