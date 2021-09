Eda e Serkan dovranno superare ancora degli ostacoli prima di raggiungere il lieto fine. Nelle puntate di Love is in the air in onda su Canale 5 dal 27 settembre all'1 ottobre i protagonisti saranno nuovamente separati dalle avversità, ma anche da un personaggio che i telespettatori conoscono molto bene. Si tratta di Selin, un tempo fidanzata di Bolat e rivale della paesaggista. Le anticipazioni rivelano che l'ex pr dell'Art Life approfitterà della temporanea amnesia dell'architetto per insinuarsi tra i due innamorati. Dopo aver mentito all'uomo, i due torneranno ad Istanbul.

Serkan apparirà cambiato e allontanerà Eda.

Anticipazioni Love is in the air, dal 27 settembre all'1 ottobre: Serkan è ancora vivo

Un'altra dura prova attende Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bürsin) nelle puntate in onda da lunedì 27 settembre a venerdì 1 ottobre. Le anticipazioni di Love is in the air rivelano che il giorno del matrimonio il futuro sposo resterà coinvolto in un incidente aereo. Mentre tutti penseranno che l'uomo sia morto, Eda e Aydan (Neslihan Yeldan) saranno le uniche a credere che sia ancora vivo. Con la scomparsa di Serkan, la giovane (alla quale la nonna cederà le sue azioni) diventerà una socia della holding e gestirà lo studio Art Life. Nel frattempo, continuerà le ricerche del fidanzato, aiutata dall’amico Deniz (Sarp Can Köroğlu).

Dopo due mesi i telespettatori vedranno che l'architetto è sopravvissuto e si trova in Slovenia, in compagnia di Selin (Bige Önal).

Serkan sta con Selin e non si ricorda di Eda: Love is in the air, trame all'1 ottobre

Nel corso delle puntate della serie turca in onda fino all'1 ottobre emergerà che, a causa del trauma subìto, Serkan ha perso la memoria e ha solo dei ricordi confusi sul suo rapporto con Eda.

Inoltre, l'addetta alle pubbliche relazioni cercherà di sfruttare l'amnesia dell'uomo per mettere in cattiva luce la rivale, premendo soprattutto sul fatto che la giovane è adesso a capo dell'Art Life. Stando alle anticipazioni, la svolta avverrà quando entrambi rientreranno ad Istanbul e si presenteranno allo studio di architettura, lasciando di stucco i presenti.

La reazione di Eda sarà accorrere commossa verso il suo fidanzato, ma avrà un'amara sorpresa: Bolat la tratterà freddamente. La paesaggista apprenderà poco dopo che Serkan non si ricorda né di lei, né della loro storia.

Eda e gli amici cercano di far tornare la memoria a Serkan: spoiler Love is in the air 27/9-1/10

Con Serkan che non ricorda gli eventi dell'ultimo anno, la situazione si complicherà ulteriormente. Appresa la notizia del ritorno del figlio, Aydan correrà all'Art Life e qui Serkan rimarrà piacevolmente stupito del fatto che la madre abbia ripreso ad uscire di casa. La signora Bolat gli dirà che è sua intenzione farlo vedere da uno specialista e che organizzerà una festa per festeggiare il suo ritorno.

Nel frattempo, sempre nel corso delle puntate dal 27 settembre all'1 ottobre, avverrà un equivoco tra Engin (Anıl İlter) e Piril (Başak Gümülcinelioğlu). L'uomo, infatti, ascolterà una chiacchierata al telefono tra un'amica e la moglie e crederà che quest'ultima aspetti un bambino. Intanto anche Ayfer (Evrim Doğan) e Deniz apprenderanno con stupore che Serkan è tornato e non ricorda nulla.