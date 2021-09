Nella terza puntata di Bake Off Italia, andata in onda nella serata del 17 settembre su Real Time e condotta da Benedetta Parodi, il tema portante è stato "Gli amici e i nemici". Come è successo nella puntata scorsa, le prime due prove sono state giudicate solamente da Ernst Knam e Damiano Carrara (Clelia D'Onofrio è giunta durante la prova salvezza). Ospiti della puntata Renato Bosco e la vincitrice di Bake Off 8, Sara Moalli. Edoardo, invece, è stato l'eliminato.

La prova creativa: i 'Falsi amici'

Nella prova creativa i concorrenti hanno dovuto cucinare un dolce, che aveva come protagonista una coppia d'ingredienti che all'apparenza starebbero bene insieme, ma nella realtà potrebbero creare dei problemi.

La gara si è svolta a "duelli" ed è stata la sorte a decidere le coppie sfidanti.

Tre di queste (Pedro-Daniela, Patrizia-Naney, Lora-Giuseppe) hanno utilizzato la liquirizia e la menta. Edoardo-Pancrazia, Matteo-Marco, Gerardo-Gloria P., invece, hanno cucinato il loro dolce con il basilico e i pinoli. Per concludere Simone-Enrico, Natascia-Roberto e Lola-Peperita hanno utilizzato l'arancia e il caffè.

Per realizzare il dolce, i pasticcieri amatoriali hanno avuto 90 minuti di tempo e solo i vincitori dei duelli sono riusciti a passare alla quarta puntata. C'è stata solo un'eccezione per Enrico e Simone: per Knam, infatti, nessuno dei due meritava la prova tecnica, quindi ha deciso di promuoverli entrambi.

Insieme a loro sono passati: Pedro, Patrizia, Giuseppe, Pancrazia, Matteo, Gerardo, Peperita e Natascia. Gli altri sono passati alla prova tecnica.

La prova tecnica: la Torta delle rose

Per la prima volta in questa edizione, la prova tecnica ha avuto un ospite: l'esperto lievitista Renato Bosco. Una sua preparazione è stato l'oggetto della sfida: la sua versione della Torta delle rose, un dolce tipico della Lombardia preparato con la pasta lievitata, che arrotolata e messa nella teglia deve assumere la forma di un cesto di boccioli di rose.

Il dolce doveva essere accompagnato da tre salse: uno zabaione mantovano, un mascarpone bresciano e una crema pasticciera ai limoni del Garda.

L'unica cosa che non è stata indicata nella ricetta è il numero delle rose da preparare e il modo in cui andavano arrotolate. I pasticcieri sono stati anche aiutati, infatti gli è stato fornito un poolish, ovvero un impasto base da cui partire, che ha reso la torta più soffice.

I concorrenti, per realizzare il tutto, hanno avuto 160 minuti di tempo e solo il migliore della prova, ovvero Daniela, ha avuto l'accesso diretto alla quarta puntata della prossima settimana. Gli altri (Roberto, Naney, Lola, Marco, Edoardo, Lora e Gloria P.) sono passati alla prova salvezza.

La prova salvezza: la Jelly Cake

Nella prova salvezza è tornata Clelia D'Onofrio e in più sotto il tendone è tornato un ospite speciale: Sara Moalli, la vincitrice dell'ottava edizione di Bake Off Italia. La sua partecipazione non è stata scelta a caso, infatti la ragazza, durante la scorsa stagione, ha avuto molto spesso dei problemi con un ingrediente per lei molto ostico: la gelatina. Per questo motivo ai concorrenti è stato chiesto di creare una Jelly Cake in 120 minuti.

I peggiori della prova sono stati Marco, Gloria P. ed Edoardo e purtroppo quest'ultimo ha avuto la peggio, abbandonando il tendone. La sua Jelly Cake a forma di vulcano ha presentato diversi problemi: Knam non ha apprezzato il bicchiere di plastica riposto all'interno della torta, utilizzato per creare il fumo. Per il maestro, infatti, tutto ciò che è presente nel dolce deve essere commestibile.

Per Clelia D'Onofrio la torta non si presentava bene al taglio e la gelatina era insapore. Damiano Carrara, invece, ha apprezzato il pan di Spagna, ma purtroppo la bagna non era all'altezza.