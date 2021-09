Lo scorso 16 settembre è andata in onda su Sky la prima puntata della nuova edizione di X Factor. Alla conduzione ha debuttato il giovane Ludovico Tersigni, al quale spetterà – soprattutto nell'ultima fase del programma, quella dei live – l'arduo compito di non far sentire la mancanza di Alessandro Cattelan, dopo dieci anni consecutivi di conduzione. Per quanto riguarda la giuria, la produzione ha deciso di riconfermare per intero la squadra dello scorso anno, costituita da Manuel Agnelli, Hell Raton Emma Marrone e Mika. È proprio quest'ultimo ad aver catturato l'attenzione di diversi magazine musicale, merito di una dichiarazione netta ed inequivocabile, con cui il cantante ha stroncato quello che tutt'ora può essere considerato come il più popolare tra i sotto-generi del rap, ovvero la trap.

Il cantante ha dichiarato di essere contento che stia passando di moda.

Mika contro la trap: 'Sono contento che stia passando di moda'

Subito dopo l'esibizione di un concorrente Mika ha infatti proferito queste parole: "Possiamo dire che la trap che abbiamo vissuto in questi anni è una m....? Sono felicissimo che stia andando via". Ovviamente il giudice di X Factor non stava chiedendo feedback sulla sostanza del proprio pensiero, di cui è parso essere decisamente convinto, si limitava soltanto a domandarsi, probabilmente in maniera retorica, se fosse possibile fare un'affermazione del genere in prima serata o se, in qualche modo, il suo pensiero potesse risultare offensivo per qualcuno dei presenti.

La risposta di Hell Raton a Mika: 'Sarà la trap che hai ascoltato tu'

Difficile dire se si sia sentito chiamato in causa o meno, ciò che c'è di certo è che Hell Raton, indubbiamente legato – unico tra i giudici – almeno in parte all'immaginario trap, ha deciso di replicare a Mika, utilizzando però toni e modi estremamente pacati e cortesi.

"Sarà la trap che hai ascoltato tu", ha esordito il giudice vincitore dell'ultima edizione del programma, proseguendo poi con queste parole: "Se ti facessi ascoltare la trap che è uscita negli ultimi anni, sono sicuro che troveresti della della roba quantomeno decente. Un po' come quando ho fatto ascoltare a Manuel (Agnelli, ndr) delle tracce k-pop interessanti".

Le parole di Mika contro la trap diventano virali

La dichiarazione ha suscitato significativo clamore mediatico nella giornata di oggi. Almeno a giudicare dal riscontro che la notizia sta avendo sui social, sembra proprio che siano in molti a pensarla come Mika. Emblematico in tal senso questo commento di un utente sotto un post dedicato alla notizia: "Da amante della black music non posso che dare ragione a Mika, almeno in parte. La trap italiana fa davvero schifo, almeno nella maggioranza dei casi. Dark Polo Gang, Sfera Ebbasta sono la melma. Tra l'altro pure il figlio di Gianni Morandi si è dato alla trap. Viviamo in tempi grotteschi e demenziali".