Gli spoiler della famosa soap opera Una vita riservano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 20 al 24 settembre su Canale 5 alle 14:10, Laura giocherà sporco nei confronti di Felipe, poiché all'improvviso deciderà di ritrattare la sua vecchia deposizione e metterà l'uomo in serie difficoltà. Alvarez Hermoso, nonostante sia sempre stato un uomo assai rispettoso e tranquillo, reagirà davvero male alla vicenda e non accetterà di farsi "sporcare il nome", per qualcosa che, a suo dire, non ha mai fatto. In seguito Ildefonso confesserà a Camino un'importante verità.

Una Vita: Laura ritratta la sua deposizione

Nelle prossime puntate di Una Vita, Ildefonso Cortés (Cisco Lara) racconterà a Camino alcuni ricordi della guerra, ma non scenderà troppo nei dettagli, nonostante la giovane sia molto curiosa. Nel frattempo, durante il processo per la morte di Marcia, ci saranno dei risvolti assai importanti: Laura, infatti, ritratterà la sua deposizione e dirà di non aver mai visto Genoveva ricevere l’arma del delitto dal gemello di Santiago. Inoltre, Laura dichiarerà che Felipe, oltre ad abusare di lei, ha sempre maltrattato sua moglie. Dopo le dichiarazioni della donna, l’avvocato sarà estremamente furioso e vorrà vendicarsi il prima possibile.

Felipe aggredisce Laura

Felipe incontrerà Laura per strada e non riuscirà a rimanere indifferente, tanto che all'improvviso aggredirà la donna. Con il suo gesto, però, l'avvocato aggraverà ulteriormente la sua posizione. Genoveva, invece, farà la parte della “vittima” durante il processo, ma inaspettatamente Felipe deciderà di testimoniare, spiazzando totalmente la donna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sara così che Salmeron farà di tutto pur di impedire che suo marito prenda la parola, ma non ci riuscirà. In seguito Bellita e Josè si riconcilieranno, mentre Cinta invierà un telegramma, nel quale annuncerà l’inizio di un tour teatrale in Argentina.

Ildefonso vuole raccontare la verità sul suo passato a Camino

Il commissario Mendez proporrà a Laura di collaborare con l'accusa, ma la giovane si spaventerà e fuggirà via.

Ildefonso, intanto, deciderà di raccontare tutta la verità a Camino riguardo il suo passato, così riprenderà il discorso della guerra con la donna. Frattanto Ramon e Antonito diventeranno i portavoce dei loro partiti e presenteranno i loro programmi ai soci onorari del circolo. Marcos, invece, assumerà Soledad come domestica, ma la donna sembrerà assai rigida, pertanto Anabel sarà alquanto in ansia. Più tardi, al processo per la morte di Marcia, il giudice comincerà a dubitare dell'innocenza di Genoveva, soprattutto dopo la testimonianza di Felipe. Poi arriverà il turno di Velasco e la situazione cambierà nuovamente.

Anabel e Soledad ai ferri corti

Camino resterà assai sconvolta dalla confessione di Ildefonso: l'uomo, infatti, rivelerà alla giovane di aver subito una "mutilazione" durante la guerra e di essere rimasto sterile, per questo ha sempre evitato di avere dei rapporti intimi con lei.

La bella Pasamar, però, non si allontanerà da Ildefonso, dopo aver scoperto la verità, anzi deciderà di restare al suo fianco e di sostenerlo. Nel contempo Anabel e Soledad saranno ai ferri corti, ma la domestica non si farà intimorire tanto facilmente e sarà determinata a far valere le sue doti. Il carattere alquanto forte della donna, non passerà inosservato alle altre domestiche della soffitta, le quali proveranno anche dell'invidia per lei.

Servante crea un'imitazione della spilla di Jacques

Bellita si ritroverà ad avere molto tempo libero e deciderà di cimentarsi in alcuni lavori di ristrutturazione in casa. Infine, Servante creerà un'imitazione della spilla di Jacques e la offrirà a Casilda e Jacinto: i due, però, non saranno molto convinti del risultato finale e non potranno essere certi di passarla liscia.