Milly Carlucci, dopo aver mal digerito l'addio di Raimondo Todaro, avrebbe puntato un nome di rilievo per Ballando con le Stelle. L'indiscrezione bomba di Dagospia riguarda una delle ex professoresse di Amici 20, ossia Arisa. A quanto pare, la presentatrice dello show di Raiuno avrebbe fatto di tutto per avere la cantante tra i concorrenti del programma. Insomma, pare proprio che Milly abbia intenzione di dare del filo da torcere a Mediaset, chiamando alla sua corte nomi di un certo rilievo.

La cantante potrebbe mettersi alla prova come ballerina

'La Rai tira fuori i soldi per Arisa e sblocca la trattativa anticipata da Dagospia con Ballando con le Stelle': questo è lo scoop che il portale di Roberto D'Agostino ha lanciato nelle scorse ore e che vedrebbe la ex coach di Amici sbarcare nello show di Milly Carlucci. Insomma, pare proprio che i giri di valzer non siano solo quelli che si vedono sul palco del programma di Raiuno ma anche quelli che ci sono dietro le quinte. Infatti, se le ultime voci fossero confermate, ci sarebbe stato uno scambio tra Ballando con le Stelle ed Amici.

È sempre più probabile che Raimondo Todaro prenderà il posto che Lorella Cuccarini, trasferendosi nel banco dei professori di canto, ha lasciato libero.

A sua volta, Cuccarini occuperà la sedia che Arisa ha lasciato per spostarsi in Rai. Inizialmente si vociferava della possibilità di vedere la cantante tra i concorrenti di Pechino Express ma Dagospia aveva già informato i suoi lettori di trattative in corso tra Rosalba, questo il vero nome dell'artista all'anagrafe, e la rete di Stato.

Tali trattative sarebbero già iniziate dallo scorso maggio.

I nomi che compongono il cast di Ballando con le Stelle

Il nome di Arisa si aggiunge ad altri di altrettanto rilievo. Albano, Sabrina Salerno, Federico Fashion Style, Morgan, Valeria Fabrizi, Mietta e Fabio Galante sarebbero già stati confermati come nuovi ballerini provetti.

I personaggi che si metteranno alla prova animeranno il sabato sera degli italiani e di certo non mancheranno le diatribe con la giuria che è stata confermata in toto. Allo stesso modo, la presenza di Roberta Bruzzone e Alberto Matano è indubbia.

Inoltre, potrebbe sbarcare nel programma anche Caterina Balivo con un ruolo che non è stato però specificato. Pare che per dare del filo da torcere alla concorrenza, la Rai quest'anno non abbia di certo risparmiato. Adesso non resta che vedere, sul campo, se le scelte fatte da Milly Carlucci e dal suo staff si riveleranno vincenti: che inizi la sfida a colpi di share. La Mediaset, d'altro canto, non si farà certamente trovare impreparata.