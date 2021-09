In Una vita tra qualche settimana giungerà una cattiva notizia. Ildefonso infatti, verrà trovato morto in un lago e sarà chiaro che l'uomo si sarà suicidato. Camino apprenderà la notizia da Armando e ne rimarrà sconvolta.

Anabel rivela l'impotenza di Ildefonso, il marchesino umiliato in pubblico

Tra qualche settimana ad Acacias non si parlerà d'altro che dello scandalo legato a Ildefonso Cortes. Tutto avrà inizio nel momento in cui Anabel Bacigalupe spiattellerà in pubblico il segreto di Ildefonso. Tutto avverrà nel corso della festa di fidanzamento di Marcos e Felicia dove Anabel racconterà a tutti gli invitati che il marchesino è impotente.

Una notizia che creerà il caos e metterà alla gogna il povero Ildefonso. Il marito di Camino dovrà poi subire anche l'umiliazione da parte dell'adorato nonno. Il Marchese De Los Pontones arriverà a schiaffeggiare il nipote, non prima di averlo accusato di aver messo in ridicolo l'intera famiglia.

Ildefonso scompare, Camino disperata

In Una vita quindi, anche il nonno volterà le spalle a Ildefonso. L'aristocratico inoltre, lo inviterà a lasciare libera Camino chiedendo l'annullamento del matrimonio alla Sacra, Rota. Il nipote sembrerà acconsentire alla richiesta, ma un nuovo colpo di scena sarà destinato a cambiare il destino di Camino e del consorte. Il giorno seguente infatti, Ildefonso scomparirà nel nulla, non prima di aver lasciato la sua uniforme militare sul tavolo della sua abitazione.

Camino in un primo momento, penserà che il marito si sia allontanato per schiarirsi le idee ma, con il passare delle ore, la sua preoccupazione aumenterà. La giovane deciderà di rivolgersi alle autorità, dopo aver saputo che Cesareo avrà avvistato Ildefonso in stato confusionale nei pressi del fiume.

Camino scopre da Armando che Ildefonso è morto

Con il prosieguo delle trame, in Una vita sembreranno non esserci tracce del giovane marchesino. Camino avrà anche una sorta di allucinazione che sembrerà essere il preludio a ciò che avverrà poco dopo. La figlia di Felicia infatti, crederà di vedere il marito che, oltre a bagnare il pavimento con i suoi passi, la inviterà ad essere felice con Maite.

Si tratterà di pura immaginazione, ma ciò che starà per succedere corrisponderà a verità. Poche ore dopo l'allucinazione, Armando si presenterà a casa di Camino portando con sé una terribile notizia. Il marito di Susana le dirà che la polizia avrà ritrovato il corpo senza vita di Ildefonso nelle acque di un lago. Sarà chiaro che il marchesino si sia tolto la vita, incapace di affrontare la vergogna per lo scandalo. Il suicidio del marito, non farà altro che far aumentare i sensi di colpa di Camino. Riuscirà a reagire alla tragica morte di Ildefonso? Non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap tv iberica per scoprirlo.