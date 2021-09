Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle nuove puntate tedesche di Tempesta d'amore: le anticipazioni ufficiali sulle trame rivelano che ci saranno delle novità importanti legate al rapporto tra Florian e Maja, i quali decideranno di prendere due strade differenti. Ben presto, però, un evento drammatico spingerà Maja a rendersi conto di provare ancora un sentimento nei confronti del suo ex, ma ormai potrebbe essere tardi, dato che l'uomo si ritroverà in pericolo di morte.

Florian in pericolo di vita: anticipazioni Tempesta d'amore

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate tedesche di Tempesta d'amore rivelano che Florian contrarrà una gravissima infezione che lo porterà a fare i conti con una diagnosi a dir poco sconvolgente: gli resta poco da vivere.

Una malattia infida, per la quale non esistono cure: un vero dramma per Florian che ormai sembra essere destinato ad un tragico destino.

Per questo motivo, Maja proverà a convincere il suo attuale fidanzato Hannes a finanziare lo sviluppo di una ricerca che possa assicurare una cura alla malattia di Florian e in questo modo sottrarlo alla morte certa.

Ma non è finita qui, perché gli spoiler delle nuove puntate di Tempesta d'amore, rivelano che sarà proprio in quel momento che Maja si renderà conto di non aver dimenticato del tutto il suo ex e di essere ancora innamorata di lui.

Dopo l'addio a Maja, Florian si avvicina a Constanze

Nonostante il sentimento, però, Florian respingerà la donna e farà di tutto per scoraggiarla: non vuole che lotti per un uomo che ha poche speranze di vivere.

Il colpo di scena si presenterà nel momento in cui anche Florian avrà la possibilità di voltare pagina definitivamente e lo farà iniziando una nuova relazione con Constanze, la sorellastra di Maja, che saprà far breccia nel suo cuore.

Se in un primo momento i due vivranno questa relazione senza essere particolarmente coinvolti, col passare del tempo, Constanze cercherà in tutti i modi di conquistare il cuore dell'uomo e ben presto avrà la possibilità di mettere a segno un colpo inaspettato.

Le anticipazioni delle nuove puntate tedesche di Tempesta d'amore, che saranno in onda prossimamente su Rete 4, rivelano che durante un evento benefico organizzato per raccogliere soldi che serviranno poi a finanziare le cure per salvare la vita a Florian, Constanze stupirà tutti.

Constanze chiede a Florian di sposarla: anticipazioni tedesche Tempesta d'amore

La sorellastra di Maja, infatti, ne approfitterà del contesto per cercare di attirare ancora di più l'attenzione dei ricchi benefattori presenti all'evento e in questo modo spingerli a donare più soldi possibili.

La donna, quindi, attirerà l'attenzione di tutti facendo una proposta di matrimonio ufficiale a Florian. In questo modo, quindi, Constanze chiederà all'uomo di sposarla e di unirsi in matrimonio, nonostante le sue condizioni di salute non siano delle migliori.

Una proposta che lascerà tutti senza parole, compreso Florian il quale alla fine accetterà di organizzare questo matrimonio con la sorellastra di Maja. Il piano della coppia si rivelerà giusto, dato che un'anziana baronessa, deciderà di donare una somma ingente di denaro ai due novelli sposi.