La nuova edizione di Ballando con le Stelle prenderà il via il prossimo 16 ottobre. Milly Carlucci, sul giornale Di più, ha rivelato alcuni dei nomi dei volti famosi che andranno a comporre la sua nuova rosa di ballerini in gara.

Un cast eterogeneo per la sedicesima edizione

I nomi più famosi sicuramente sono quello di Al Bano che prenderà parte al programma insieme a Morgan e Arisa che dopo l'addio ad Amici come coach, inizierà questa nuova avventura in casa Rai.

Morgan è già in polemica con il programma, sono recenti infatti le dichiarazioni del cantante che afferma di aver subito del "mobbing dalla Rai" per partecipare a questa nuova edizione del programma.

Un cast che non bada a spese

La Rai per questa nuova edizione il programma pare non stia badando a spese circa i concorrenti. Altri voti noti sono Andrea Iannone, che in seguito alla squalifica per doping, ha deciso di intraprendere questo nuovo percorso televisivo.

Il motociclista non è conosciuto solo per le acrobazie in pista ma anche per le sue storie d'amore con Belen Rodriguez - da poco neo mamma - e l'influencer Giulia De Lellis. Seguono i nomi del famoso parrucchiere delle star Federico Fashion Style che dopo il successo del suo programma su Real Time, scenderà in pista con i suoi look strabilianti.

Altri nomi famosi

Continuando la lista di nomi famosi che prenderanno parte al programma in onda su Rai 1 ci sono: l'intramontabile Memo Remigi, il fisico e scienziato televisivo Valerio Rossi Albertini e l'ex calciatore Fabio Galante.

I riflettori sono poi tutti puntanti sulla bella showgirl Sabrina Salerno che all'età di 53 anni mostra ancora un prorompente e invidiabile fisico da urlo.

Dal mondo del cinema arriva anche l'attrice Valeria Fabrizi che vestirà gli abiti da ballo per questa edizione del programma. Inoltre, possiamo menzionare anche il nome di Bianca Gascoigne, figlia del centrocampista Paul, che aveva preso parte alla scorsa edizione dell'Isola dei Famosi.

Tra gli sportivi oltre Andrea Iannone, troviamo il rugbista e personal trainer Alvise Rigo. Confermata la giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Super ritorno di Alberto Matano e della criminologa Roberta Bruzzone insieme alla ex concorrente Alessandra Mussolini che ora vestirà i panni di giudice all'interno del programma televisivo.

La conduzione del programma è sempre in mano alla storica conduttrice Milly Carlucci che sembra ci regalerà uno spettacolo variegato di volti famosi che si sfideranno tra loro a suon di passi di ballo. La scorsa edizione del programma era stata vinta da Gilles Rocca.