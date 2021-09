Barbara D'Urso rivoluziona Pomeriggio 5. Il talk show feriale di Canale 5 quest'anno è tornato in onda con la sua quattordicesima edizione di messa in onda e con una serie di importanti novità. La conduttrice partenopea ha scelto di rinunciare alla vasta schiera di opinionisti che per anni sono stati ospiti nei suoi talk show per puntare sugli "analisti": giornalisti ed esperti che dibattono su temi di attualità, cronaca e spettacolo. Tra gli esclusi di questa edizione di Pomeriggio 5 vi è anche Karina Cascella, ex volto di Uomini e donne da anni protagonista indiscussa dei talk show targati d'Urso.

Rivoluzione a Pomeriggio 5: cambia la formula del talk show

La "rivoluzione" di Pomeriggio 5 non è passata inosservata ai numerosi fan che seguono il programma condotto da Barbara d'Urso.

In tanti sui social si sono lamentati per questo cambio radicale che hanno voluto dare alla trasmissione, rinunciando alla parte più "pop" con opinionisti "coloriti" per lasciare spazio all'attualità e alla cronaca.

E così, da quest'anno, nel talk show di Canale 5 non ci sarà più spazio per la presenza di Karina Cascella, Giovanni Ciacci, Maria Monsè e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo che avevano trovato "occupazione" nei salotti pomeridiani della conduttrice partenopea.

La verità di Karina Cascella sull'assenza a Pomeriggio 5

Tra questi, però, Karina Cascella ha ammesso di non farne un dramma, visto che nei mesi scorsi aveva già rinunciato a diverse ospitate da Barbara d'Urso, data l'emergenza Covid e il rischio di contagio cui andava incontro.

Intervistata da Giulio Pasqui, l'ormai ex opinionista dei programmi targati d'Urso ha ammesso di aver visto le prime puntate del nuovo Pomeriggio 5 e di aver preso atto del fatto che ormai non c'è più spazio per lei.

"Adesso sono tutti giornalisti, politici, scrittori. Non penso ci sia posto per un'opinionista come me. È cambiata l'impostazione del programma", ha dichiarato Karina Cascella, che non ha risparmiato una frecciatina rivolta agli altri opinionisti che quest'anno si sono ritrovati "senza lavoro".

La frecciatina di Karina ai vari opinionisti di Barbara d'Urso

"Posso immaginare che ci siano realmente delle persone depresse", ha sentenziato l'ex volto di Uomini e donne, aggiungendo però che questa cosa non la riguarda, dato che da un po' di tempo ha deciso di dare una svolta alla sua vita.

"Se pensi che puoi vivere tutta la vita con le ospitate da Barbara d'Urso, è una ca...", ha ammesso Karina che lontana da televisione, si è reinventata ristoratrice. Assieme al suo fidanzato, ha deciso di aprire un ristorante di carne argentina a Bergamo ma il suo non è un addio definitivo alla tv e non esclude anche un possibile ritorno in un'altra veste.