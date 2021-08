Barbara D'Urso protagonista dell'estate 2021 con un topless che non è passato affatto inosservato. La conduttrice tv di Pomeriggio 5, è stata paparazzata dai fotografi della rivista "Diva e Donna", mentre si godeva le sue giornate di meritato relax estivo in compagnia di amici e anche del suo presunto nuovo fidanzato, Francesco Zangrillo, col quale la conduttrice è stata più volte avvistata nel corso degli ultimi mesi.

Il topless di Barbara d'Urso infiamma l'estate

Nel dettaglio, Barbara d'Urso anche questa estate non ha deluso le aspettative dei tantissimi paparazzi che si sono messi sulle sue tracce e che sono riusciti a beccarla senza veli.

La conduttrice, volto simbolo dei canali Mediaset, è stata beccata mentre prendeva il sole in topless, incurante della presenza dei fotografi che in quel momento la stavano immortalando.

"L'amore con Francesco e topless da urlo a 64 anni", scrive la rivista di gossip che ha pubblicato in copertina gli scatti audaci della celebre conduttrice, che tornerà in onda da settembre in poi su Canale 5.

Insomma un'estate decisamente spumeggiante per Barbara d'Urso che, in una recente intervista, ha parlato del suo rapporto con Zangrillo, l'uomo che le avrebbe fatto ritrovare il sorriso dopo anni trascorsi da single.

La conduttrice avrebbe trovato l'amore con Zangrillo

La presentatrice ha ammesso di aver "dato il permesso" a questa persona di corteggiarla ma non si è sbilanciata più di tanto sul loro rapporto, preferendo così mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata.

I due, però, sono stati al centro del gossip per tutta l'estate 2021 e in più occasioni sono stati beccati insieme: per i bene informati, infatti, non ci sarebbero dubbi sul fatto che la conduttrice avrebbe trovato anche il vero amore.

Intanto, la conduttrice si prepara ad affrontare il suo ritorno in tv. Quest'anno sarà decisamente diverso rispetto agli anni precedenti, dato che Mediaset ha scelto di chiuderle ben due trasmissioni.

Il futuro televisivo di Barbara d'Urso nella stagione 2021/2022

Sia Live - Non è la d'Urso che Domenica Live, non torneranno in onda nella prossima stagione tv 2021/2022 di Canale 5. Le due trasmissioni sono state cancellate dal palinsesto e sostituite da nuove trasmissioni di intrattenimento.

La presentatrice partenopea, però, dal 6 settembre tornerà al timone di Pomeriggio 5.

Il talk show quotidiano sarà rivoluzionato nei contenuti e darà maggiore spazio all'attualità e alla cronaca.

Intanto, proprio in queste ore, si vocifera anche di un possibile coinvolgimento di Barbara d'Urso nella prima serata di Canale 5. A quanto pare, infatti, potrebbe essere la nuova padrona di casa de La Talpa, il reality game che tornerà in onda nel 2022.