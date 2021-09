Barbara D'Urso è tornata in televisione con la nuova edizione di Pomeriggio 5. Il talk show Mediaset, quest'anno è stato completamente rivoluzionato: non solo la durata più breve ma anche dei cambiamenti legati ai contenuti, dato che viene dato ampio spazio all'attualità e alla cronaca. Novità che non sono state accolte positivamente dai numerosi fan social del programma e, in queste ore, la conduttrice ha dovuto fare i conti anche con le frecciatine del suo ex autore, Cesare Vodani, che non è stato per niente tenero nei suoi confronti.

Pomeriggio 5, il talk show di Barbara d'Urso completamente rivoluzionato

Nel dettaglio, il nuovo corso di Pomeriggio 5 non è stato accolto positivamente da tutti i fan della conduttrice.

Quest'anno, infatti, Barbara d'Urso ha rinunciato alla parte dedicata al gossip e alla cronaca rosa, per concentrarsi maggiormente sui temi di attualità, cronaca e politica.

Una scelta che in queste prime puntate trasmesse non ha permesso alla conduttrice partenopea di imporsi sugli ascolti della fascia pomeridiana.

Il suo Pomeriggio 5, infatti, ne è uscito sconfitto (seppur di poco) dal confronto diretto con Estate in diretta, il talk show di Rai 1 condotto dalla coppia composta da Roberta Capua e Gianluca Semprini (da lunedì 13 settembre ritornerà Alberto Matano con la versione autunnale di Vita in diretta).

L'ex autore di Barbara d'Urso sbotta contro la conduttrice

A puntare il dito contro la conduttrice di Pomeriggio 5, ci ha pensato anche un suo ex autore, Cesare Vodani, che in queste ore si è lasciato andare a dei tweet al vetriolo.

"Da suo ex autore (che ha cacciato perché mi rifiutavo di pescare nel torbido) potrei raccontare chi è davvero questa donna. Ma è nel passato e ormai su ciò che la terrorizza: vecchia e viale del tramonto", ha scritto l'ex autore di Barbara d'Urso, parlando proprio della conduttrice.

"Ovviamente i fan mi attaccheranno. Giustamente vedono ciò che appare non cosa c'è dietro.

Sarebbe bello potessero far parte di quella redazione. Secondo me cambierebbero idea su Carmelita", ha proseguito ancora l'ex autore Vodani, il quale ha svelato di aver lavorato con Barbara d'Urso per Pomeriggio 5.

'I mesi peggiori della mia carriera', rivela l'ex autore di Pomeriggio 5

"I sei mesi peggiori della mia lunga carriera", ha chiosato Vodani ricordando l'esperienza lavorativa a Mediaset come autore del talk show feriale.

Come reagirà Barbara d'Urso a questo attacco social da parte del suo ex autore tv? Già in passato, Vodani (all'epoca era tra gli autori del talent show The Voice) aveva attaccato una delle ultime edizioni del Grande Fratello presentate dalla conduttrice partenopea.