La serie televisiva turca Love is in the air prosegue la propria messa in onda su Canale 5.

Gli spoiler sulla puntata che verrà trasmessa il 13 settembre 2021 a partire dalle ore 16:10 sino alle 17:35 circa per lasciare spazio a Pomeriggio 5, svelano che l’alleanza di Semiha Yıldırım (Ayşegül İşsever) e Balca Koçak (İlayda Çevik) per separare Serkan Bolat Bolat (Kerem Bürsin) e Eda Yildiz (Hande Erçel) sembrerà dare i suoi frutti. In particolare le due donne rovineranno la festa di capodanno a causa dell’arresto del ricco imprenditore: sarà Semiha a rilasciare una dichiarazione falsa contro l'uomo.

A trovarsi in una brutta situazione non sarà soltanto Serkan, visto che anche Eda verrà minacciata da sua nonna, la quale le ordinerà di troncare ogni rapporto con il suo fidanzato e con tutti i Bolat.

Spoiler Love is in the air, episodio del 13 settembre: Balca dice una menzogna a Serkan

Nel corso dell’episodio che i telespettatori avranno modo di seguire su Canale 5 lunedì 13 settembre 2021, in occasione dell’ultimo dell’anno Aydan (Neslihan Yeldan) e Ayfer (Hande Erçel) non resisteranno al fascino dello chef Alexander e dello squisito piatto che il cuoco preparerà appositamente per loro: quest'ultimo - dopo essere stato lusingato dalle attenzioni delle due donne - le inviterà a cena.

Nel contempo Balca architetterà una nuova mossa per riuscire a fare breccia nel cuore di Serkan e per farlo entrare a casa sua gli dirà una menzogna: nello specifico la manager delle pubbliche relazioni dell’Art Life farà credere al ricco architetto di essere terrorizzata a causa di un malvivente che si è introdotto nel suo appartamento.

A questo punto la sostituta di Selin (Bige Önal) riuscirà a convincere Serkan a trascorrere diverse ore con lei per proteggerla da ulteriori pericoli: ciononostante l'uomo non rinuncerà a prendere parte alla festa del matrimonio di Engin (Anıl İlter) e Piril (Başak Gümülcinelioğlu) e di capodanno.

Serkan viene arrestato, Eda lascia Bolat su richiesta della nonna Semiha

Bolat si presenterà alla festa di capodanno in ritardo, ma non avrà il tempo necessario per dare le dovute delucidazioni a Eda. Infatti Serkan ben presto farà i conti con due agenti di polizia, che gli chiederanno di seguirlo in commissariato: l’uomo verrà accusato ingiustamente a sua insaputa dalla signora Semiha, appena diventata socia della holding dell’Art Life.

Comunque Serkan passerà poche ore dietro le sbarre del carcere, poiché verrà scagionato dopo che Eda - sempre più triste per la sua detenzione - su ordine della perfida nonna sarà costretta a lasciarlo.