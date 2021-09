Barbara Palombelli, la padrona di casa di Forum in onda su Canale 5 e Rete 4, travolta dalla bufera social dopo una uscita infelice sul tema femminicidio. La conduttrice e giornalista televisiva, nel corso dell'ultima puntata del suo programma televisivo, si è resa protagonista di un clamoroso scivolone che non è passato inosservato e che ha scatenato un vespaio di polemiche al punto che, in tantissimi, hanno chiesto che venga addirittura cacciata dalla trasmissione e in generale dalle reti Mediaset.

Bufera Mediaset per la frase di Barbara Palombelli sui femminicidi

Nel dettaglio, durante la puntata di Forum trasmessa nel pomeriggio su Rete 4, Barbara Palombelli ha affrontato il delicatissimo tema del femminicidio all'interno della trasmissione.

Ad un certo punto, durante il suo discorso, la presentatrice ha dichiarato: "Bisogna chiedersi se le donne abbiano avuto un comportamento esasperante".

Una frase a dir poco infelice e triste, che è stata prontamente condannata dal mondo social che si è rivoltato contro Barbara Palombelli, al punto da chiedere ai dirigenti Mediaset di prendere dei provvedimenti nei confronti della presentatrice.

Contro le parole della conduttrice di Forum è scesa in campo anche Laura Boldrini, la quale ha pubblicato un tweet al vetriolo per commentare l'accaduto.

'Gravissime le parole di Palombelli', scrive Laura Boldrini sui social

"No, non è lecito chiedersi se una donna abbia meritato di morire per mano di un uomo.

La causa dei femminicidi è una sola: l'idea di possesso verso le donne che spinge gli uomini alla violenza. Punto e basta. Gravissime le parole di Palombelli, pronunciare per giunta in tv", ha scritto Boldrini sui social, condannando duramente ciò che era accaduto nel programma in onda su Rete 4.

"Barbara Palombelli non deve più mettere piede in uno studio televisivo", scrive ancora qualcun altro commentando l'episodio e chiedendo così che Mediaset intervenga per prendere dei provvedimenti nei confronti della presentatrice.

"L'unica vera domanda che tutti dovremmo porci, è perché in televisione venga dato spazio a personaggi come Barbara Palombelli", scrive ancora qualcun altro.

Rivolta social contro la conduttrice di Forum

"Quindi se sono esasperante è giusto ammazzarmi. Affermazioni devastanti", ha sentenziato un altro utente social condannando duramente la gravità delle frasi pronunciate dalla conduttrice di Forum in diretta televisiva.

"Shame, vergogna, condanna, ribrezzo. E poi ci chiediamo perché i femminicidi sono quotidiani", scrive ancora un altro commentatore social contro Barbara Palombelli.

Quale sarà a questo punto la decisione Mediaset dopo la bufera mediatica? Ci saranno provvedimenti verso la conduttrice? Lo scopriremo nelle prossime ore.