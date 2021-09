Il Grande Fratello Vip 6 ha aperto i battenti solamente lunedì 13 settembre, ma sembrano non mancare le polemiche su alcuni “vipponi”. Su Twitter, Tommaso Zorzi ha espresso un giudizio negativo su quanto visto in quattro giorni di Reality Show. Secondo il rampollo milanese, certi atteggiamenti non sono ammissibili.

La previsione del web influencer

Tommaso Zorzi conosce molto bene le dinamiche del Grande Fratello Vip. Il rampollo milanese ha vissuto diversi mesi nella casa più spiata d’Italia e ne è uscito vincitore. Su Twitter, l’ex gieffino ha commentato i primi giorni dei “vipponi” all’interno del reality show.

Nel dettaglio, Tommaso ha lanciato un’amara previsione: “In quattro giorni di GF Vip ci sono state due presunte bestemmie, una parola omofoba e una abilista”. Ovviamente, le parole di Zorzi non sono passate inosservate. Un utente ha rincarato la dose spiegando che le uscite omofobe sono due e si è aggiunto un “viscido” che allunga le mani sotto le coperte a una coinquilina.

A quel punto il diretto interessato tra il serio e il faceto ha deciso di rispondere al fan: “A questo punto aspetto le barzellette sugli ebrei e la n-word”.

Gli scivoloni dei ‘vipponi’

A finire nel mirino dei telespettatori sono stati vari concorrenti: Soleil Sorgè, Katia Ricciarelli, Amedeo Goria e Tommaso Eletti.

La cantante lirica in occasione di un aperitivo ha commentato una camicia eccentrica indossata da Alex Belli con una parola omofoba: “Che camicia da ricch…” Non contenta, l’ex moglie di Pippo Baudo ci è caduta di nuovo per commentare un paio di occhiali utilizzati da Belli: “Sembrano da fr….” Secondo il web, Ricciarelli avrebbe anche pronunciato una bestemmia al termine della prima puntata del Grande Fratello Vip.

Soleil era stata accusata da alcuni telespettatori di avere pronunciato una parola blasfema, ma un video presente sul web l’ha scagionata. Per Amedeo Goria è stata chiesta la squalifica, perché il “corteggiamento” nei confronti di Ainett Stephens è stato giudicato eccessivo: il giornalista più volte ha “allungato le mani” sul corpo della modella.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In merito all’ex protagonista di Temptation Island, le critiche sono varie. Tommaso Eletti ha già ricevuto una censura da parte degli autori per avere pronunciato un commento sessista su Ainett.

Signorini fa chiarezza

Prima della nuova edizione del reality show, Alfonso Signorini ha fatto chiarezza sul nuovo regolamento. Mentre le bestemmie non verranno mai fatte passare nella casa più spiata d’Italia, gli autori saranno più “elastici” sul resto.

In particolare, il conduttore ha spiegato che verrà fatto un "processo alle intenzioni": se una parola considerata “politicamente scorretta” non ha l’intenzione di offendere non verrà punita con la squalifica.