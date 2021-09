Guai in arrivo per Steffy, come raccontano le nuove anticipazioni americane di Beautiful appena pubblicate. Sheila Carter è tornata a Los Angeles con losche intenzioni, pronta a entrare di fatto nella vita dei Forrester. Finn ha scoperto, proprio nel giorno del suo matrimonio con Steffy, di essere il figlio di Sheila e non di Li, come aveva sempre creduto. Il giovane medico si è trovato in mezzo a richieste opposte delle due donne più importanti della sua vita: da una parte Sheila vuole essere a tutti gli effetti sua madre - e la nonna del suo primogenito - mentre dall'altra, Steffy gli ha imposto di troncare ogni rapporto con la pericolosa Carter, memore delle precedenti malefatte.

La situazione si complicherà in maniera imprevista dopo il ricovero d'urgenza di Sheila.

Beautiful, trame puntate americane 2021

Steffy si è sposata con Finn ed era pronta a vivere il suo sogno d'amore. Peccato che l'arrivo di Sheila abbia rovinato tutto in un attimo. Carter ha rivelato a Finnegan di essere la sua vera madre, destabilizzandolo non poco.

La giovane Forrester, sin dal primo momento, ha intuito le cattive intenzioni di Sheila, pronta a tutto per entrare a far parte della loro famiglia e nell'azienda di moda.

La perfida Carter non ha perso tempo per incontrare Hayes, il primogenito di Steffy e Finn. Un'intromissione che non è piaciuta a Steffy, pronta a impedire al marito di incontrare ancora la madre ritrovata in presenza di loro figlio.

Una brutta sorpresa per Steffy

Finn è molto combattuto e non ha resistito alla voglia e alla curiosità di conoscere Sheila, anche per sapere i motivi che hanno portato al suo abbandono.

Con la speranza di tenere a bada le preoccupazioni della moglie, Finn le ha promesso che non avrebbe più incontrato l'odiata Carter. Ma ha mentito.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nelle nuove puntate di Beautiful, Steffy è partita con Hope per un viaggio di lavoro ma è tornata prima del previsto. Rientrata a casa, ha visto Sheila con in braccio il piccolo Hayes. Furiosa con Finn, lo ha cacciato di casa.

Sheila vuole far fuori Steffy, spoiler Beautiful

A quel punto, la giovane Forrester ha cacciato Finn da casa, delusa dalle sue bugie.

Preoccupato per il suo matrimonio, Finn ha intimato la madre di non intromettersi più nelle loro vite.

Carter ha avuto un malore ed è stata ricoverata in ospedale. Come svelano le anticipazioni di Beautiful però, si è scoperto che Sheila ha solo finto il malore.

Nella sua stanza d'ospedale, Sheila non ha perso tempo per minacciare Steffy, dicendole di essere pronta a tutto per toglierla di mezzo.

Ebbene sì, Carter è decisa a uccidere la giovane Forrester pur di non perdere l'opportunità di avere un rapporto con Finn e badare ad Hayes. Sheila riuscirà a portare a termine il suo macabro piano? Staremo a vedere.