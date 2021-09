Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle puntate di Beautiful trasmesse a settembre negli Usa. Gli spoiler della soap opera narrano che Paris Buckingham sognerà a occhi aperti di avere una storia con Finn. Steffy Forrester, invece, si preparerà a dare battaglia alla suocera Sheila Carter.

Anticipazioni Beautiful: Donna scopre il ritorno di fiamma tra Quinn e Eric

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane trasmesse a settembre sulla Cbs rivelano che Katie, Brooke e Donna si ritroveranno dove confideranno a vicenda i propri problemi.

A tal proposito, quest'ultima rimarrà sbalordita quando scoprirà che Eric è tornato insieme a Quinn. Inoltre, la donna capirà che tra la coppia c'è ancora qualche problema, sebbene Forrester non abbia svelato la causa. Ma ecco che Donna menzionerà di alcune pillole blu che Eric usava prendere quando stavano insieme.

Kaite, invece, confesserà i suoi problemi di cuore alle sorelle. Logan, infatti, affermerà di essere tornata con Bill, sebbene non vivano ancora sotto lo stesso tetto coniugale.

Anche Wyatt e Liam passeranno del tempo insieme. Quest'ultimo affermerà di essere contento di essere tornato a casa da Hope e dalle sue figlie dopo aver rischiato di finire in prigione per la morte di Vinny.

Steffy pronta a fare la guerra a Sheila

Nelle puntate americane di Beautiful, Brooke e Ridge non riusciranno a stare lontani dalla vita di Eric. La coppia, infatti, cercherà di capire cosa sta nascondendo Forrester senior. Dall'altro canto, Quinn e Carter torneranno a essere pericolosamente vicini, tanto che tenere a freno ai propri istinti sarà tutt'altro che facile.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Fuller, infatti, apparirà frustata dall'incapacità di suo marito di far l'amore con lei a causa della sua disfunzione erettile.

Steffy, invece, sarà determinata a tenere i suoi figli e la famiglia Forrester lontana da Sheila, tanto da essere pronta a fare la guerra contro di lei. La giovane, infatti, apparirà certa che la suocera abbia intenzioni bellicose nei suoi confronti dopo essere riuscita a debellare le sue manipolazioni in più occasioni.

Paris sogna di avere un incontro di passione con Finn

Finn, intanto, ringrazierà Paris per averlo aiutato in questo ultimo periodo. Il dottore, infatti, sarà grato alla sorella di Zoe per essergli stata vicina come una buona amica, non giudicandolo quando ha espresso i propri sentimenti su Sheila. Purtroppo il figlio di Jack sarà all'oscuro che la giovane Buckingham sta iniziando a guardarlo con occhi diversi.

Ed ecco che Paris interromperà un incontro di passione tra Finn e Steffy. Non contenta, la ragazza inizierà a immagine di poter essere al posto di quest'ultima nonostante sia sbagliato far pensieri su un uomo sposato. Ma la sorella di Zoe apparirà sempre più attratta dal dottore, tanto da credere che Forrester non lo apprezzi abbastanza a causa della madre naturale.