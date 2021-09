Molte novità attendono i fan di Beautiful nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 nei prossimi mesi autunnali. In primis, Steffy riuscirà a uscire dalla tossicodipendenza grazie anche all'aiuto di Finn. Per Thomas invece, ci saranno nuovi guai in vista. Il giovane dopo una commozione cerebrale, comincerà ad avere delle allucinazioni che gli faranno credere che un manichino sia la sua amata Hope. Si concluderà invece la story line sul matrimonio farsa tra Ridge e Shauna, con conseguenze amare per Quinn.

Anticipazioni Beautiful: Steffy esce dalla tossicodipendenza

Nei prossimi mesi autunnali su Canale 5 i telespettatori vedranno in onda le puntate già trasmesse negli Usa a fine 2020. Dando uno sguardo alle anticipazioni, si viene a sapere che anche in Italia i telespettatori vedranno la conclusione della story line riguardante la tossicodipendenza di Steffy. La figlia di Ridge infatti, sarà alle prese con una vera e propria dipendenza da oppiacei. La ragazza verrà trovata priva di conoscenza sul pavimento di casa da Liam, il quale deciderà di sottrarle la piccola Kelly. Una mossa che scatenerà la reazione di Steffy che, completamente fuori controllo, minaccerà con un coltello i familiari. Grazie anche al supporto di Finn che si sarà legato sempre di più a lei, Steffy deciderà di ricoverarsi in una clinica per disintossicarsi.

Da quanto si apprende, la giovane Forrester si riprenderà in tempi celeri.

Eric caccia Quinn dopo aver scoperto la verità sulle nozze tra Ridge e Shauna

Conclusa la story line legata a Steffy e alla sua dipendenza da oppiacei, in Beautiful si arriverà all'epilogo anche di quella riguardante il matrimonio truffa di Ridge e Shauna.

Quest'ultima, insieme alla sua complice Quinn, continueranno infatti a parlare di come siano riuscite a ingannare Ridge. Le loro conversazioni verranno ascoltate da Katie, la quale correrà a informare Ridge. Lo stilista, che già aveva deciso di tornare da Brooke, chiuderà ogni rapporto con Shauna. Eric invece, venuto a conoscenza dei sotterfugi della moglie e di Shauna, le caccerà entrambe dalla Villa.

Per Ridge e Brooke ci saranno altre buone notizie. Carter infatti, riuscirà a dimostrare la truffa e pertanto il loro divorzio verrà annullato.

Zende torna in città, Thomas vittima di allucinazioni

I prossimi episodi di Beautiful in onda in autunno vedranno anche il ritorno nella soap tv di Zende, il figlio di Kristen Forrester. Il giovane sarà di nuovo single dopo la fine del matrimonio con Nicole e si avvicinerà a Zoe. Ci sarà poi una new entry: si tratta di Paris, la sorella di Zoe, destinata a movimentare le prossime trame di Beautiful. Novità anche per Thomas Forrester. Il giovane sarà deciso a dimostrare il suo pentimento e riuscirà a riguadagnarsi la fiducia di Hope, tornando a collaborare con lei alla Hope For The Future.

Un trauma cranico cambierà però le cose: la mente di Thomas comincerà ad avere delle allucinazioni, tanto che crederà che un manichino con le sembianze di Hope abbia preso vita. La sua immaginazione gli giocherà dei brutti scherzi e solo con il prosieguo delle puntate, i telespettatori scopriranno sin dove si spingerà la follia del figlio di Ridge.