La partecipazione di Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip 6 sta facendo molto discutere. Il 21enne romano, si è fatto conoscere dal pubblico del piccolo schermo per la gelosia morbosa nei confronti dell'ex fidanzata Valentina Nulli Augusti a Temptation Island. Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare della presenza del giovane nella casa di Cinecittà: "I media mandano messaggi ambigui".

La storia di Eletti

Tommaso Eletti ha preso parte all'ultima edizione di Temptation Island. Il 21enne ha partecipato con la compagna dell'ex epoca Valentina: lei ha 40 anni mentre lui 21.

Fin da subito il giovane romano si è fatto notare per la gelosia ossessiva nei confronti della fidanzata. A detta di Eletti, Valentina non avrebbe dovuto indossare dei bikini ma solo costumi interi. Inoltre, non avrebbe dovuto legare con i "tentatori" per non mancargli di rispetto. Nel vedere Valentina solo parlare con alcuni single, Tommaso è andato su tutte le furie. A quel punto, il 21enne si è avvicinato alla single Giulia.

Davanti ad un presunto tradimento, Valentina ha deciso di lasciare Tommaso.

La riflessione di Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha cominciato il suo articolo, con questa premessa: "Panchine rosse e porte rosse..." Secondo la giornalista, è inutile fare delle rassegne e delle manifestazioni sulla violenza per le donne se poi sul piccolo schermo vengono portati personaggi come Tommaso Eletti.

Il 21enne romano a Temptation Island ha dimostrato di essere tutto quello che una donna non dovrebbe mai vivere in una relazione: gelosia, sessismo, manipolazione. Nella riflessione di Lucarelli, si legge: "Da una parte i temi del sessismo, Dall'altra i stessi media mandano messaggi ambigui". A tale proposito, la diretta interessata ha sostenuto che è sbagliato dare visibilità ad un personaggio come Eletti: "Anziché diventare un monito, diventa una star".

Con rammarico e delusione, Selvaggia Lucarelli ha sostenuto che non bisogna meravigliarsi se Tommaso nella casa del GF Vip avrà qualche caduta di stile. Alfonso Signorini quando ha deciso di introdurlo nel cast sapeva a cosa andava incontro. Sulla base della sua riflessione, la giornalista ha concluso: "L’importante è che lo share non venga maltrattato, mica le donne".

Le aspettative del 'vippone'

Nel video di presentazione ai telespettatori, Tommaso Eletti ha confidato di essere felice per essere un concorrente del Grande Fratello Vip 6. Il diretto interessato si è detto sicuro che legherà con le Principesse d'Etiopia perché le conosce da tempo. Per quanto riguarda la vita sentimentale, il 21enne ha confidato di non essere pronto ad una nuova storia d'amore poiché ne ha conclusa una importante da poco.

Prima di essere ufficializzato nel cast, Tommaso aveva confidato di essere pronto a riconquistare la sua ex all'interno del Reality Show.