Nella soap opera Beautiful ben presto le cose per Hope e Liam saranno destinate a peggiorare nuovamente.

Hope scoprirà infatti che il marito le è stato infedele. Ma oltre a a venire a sapere che Liam l'ha tradita con Steffy, la figlia di Brooke apprenderà anche che proprio il marito potrebbe essere il padre del bambino che attende la sorellastra.

Liam finisce a letto con Steffy

Hope e Liam nelle puntate attualmente in onda su Canale 5, si stanno mostrando più uniti che mai. I due sono riusciti a creare quella famiglia tanto desiderata e si stanno occupando di Kelly, dopo l'incidente occorso a Steffy.

La loro tranquillità familiare però sarà destinata a subire un duro colpo. Il tutto avverrà nel corso delle prossime settimane di programmazione.

Tutto avrà inizio nel momento in cui Liam crederà, erroneamente, di vedere un bacio tra Thomas e Hope. Non sa che il giovane Forrester starà baciando il manichino con le sembianze di Hope. Invece di avere subito un chiarimento con i diretti interessati, Liam andrà a farsi consolare da Steffy. Ubriaco, finirà a letto con la ex.

Anticipazioni Beautiful: Steffy resta incinta dopo il tradimento con Liam

In Beautiful a questo punto, andrà in scena un doppio tradimento: quello di Liam nei confronti di Hope e quello di Steffy ai danni di Finnegan. Il dottore infatti, nel corso dei prossimi episodi in onda su Canale 5, si legherà sempre più alla giovane Forrester, tanto da fare coppia fissa con lei.

Il tradimento verrà galla nel momento in cui Steffy scoprirà di essere incinta.

La ragazza non saprà di preciso chi sia il padre del nascituro e pertanto si vedrà costretta a confessare a Finn la verità. Stessa cosa che dovrà fare anche Liam con Hope.

Hope sconvolta: si riaccende la rivalità con Steffy a causa di Liam

Liam quindi confesserà a Hope il fatto che ci sia la possibilità che lui sia il padre del bambino di Steffy.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Una rivelazione che Hope non prenderà affatto bene. Si riaccenderà per l'ennesima volta la rivalità tra le due sorellastre. Hope non riuscirà a capire come Liam alla prima difficoltà, continui a tornare dalla sua ex, soprattutto visto che Steffy pareva felice con Finn.

Come prevedibile, ci sarà dunque un nuovo confronto tra Hope e Steffy e che riporterà a galla il passato.

Logan cercherà di nascondere la sua sofferenza di fronte alla madre Brooke, ma la donna capirà che la figlia le starà nascondendo qualcosa.

Nel corso delle nuove puntate anche Steffy si ritroverà a dover affrontare con Finnegan il tema del tradimento con Liam. Il dottore sarà consapevole del forte legame che lega ancora i due ex coniugi, ma non potrà fare a meno di notare come Steffy abbia confessato il tradimento solo per via della gravidanza. Nonostante i dubbi, la figlia di Ridge sarà convinta in cuor suo che il padre del nascituro sia Finnegan. Il medico in seguito, affronterà anche Liam e tra loro sembrerà venir meno quel rapporto di cordialità in essere sino a questo momento. Tra i due uomini infatti, voleranno reciproche accuse circa il fatidico tradimento.