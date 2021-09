Cambia la domenica di Canale 5 a settembre. Per le prossime settimane, infatti, sono previsti dei cambi di programmazione che riguarderanno Canale 5, sia per la fascia del daytime sia per la prima serata. A farne le spese sarà la serie spagnola Grand Hotel - Intrighi e passioni, che questa estate ha tenuto compagnia al pubblico della domenica sera di Canale 5. Con il ritorno di Scherzi a parte, la serie spagnola sarà cancellata dal palinsesto serale.

Anticipa Scherzi a parte: cambia la programmazione Mediaset

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset rivelano che per la stagione autunnale, è in programma il ritorno di Scherzi a parte, lo storico varietà condotto questa volta da Enrico Papi, che tornerà ufficialmente su Canale 5 dopo la lunga parentesi targata Tv8.

Lo show di Papi, in un primo momento, era in programma per domenica 19 settembre in prime time su Canale 5. Tuttavia, nelle ultime ore, Mediaset ha scelto di rimettere mano al palinsesto della rete ammiraglia di settembre e di anticipare la data della prima puntata di Scherzi a parte.

Così, lo show di Enrico Papi andrà in onda a partire da domenica 12 settembre, alle ore 21:20 e prenderà ufficialmente il posto della serie tv Grand Hotel - Intrighi e passioni, di cui mancano ancora diversi episodi prima di arrivare al gran finale di sempre.

Grand Hotel cancellata dal palinsesto Mediaset

La fiction spagnola, che in queste settimane di programmazione ha ottenuto una media di circa un milione e mezzo di telespettatori in prime time, chiuderà ufficialmente il prossimo 5 settembre con la messa in onda dell'ultima puntata in prima visione assoluta.

Dalla settimana successiva non ci sarà più spazio per Grand Hotel nel palinsesto della rete ammiraglia del Biscione, dato che di domenica sera debutterà Scherzi a parte.

Da lunedì 13 settembre, invece, prenderà vita il palinsesto ufficiale dell'autunno 2021, che prevede la messa in onda del Grande Fratello Vip 6 (con doppio appuntamento settimanale), la fiction Luce dei tuoi occhi, Star in the Star condotto da Ilary Blasi al giovedì sera mentre di sabato sarà la volta di Tu si que vales.

Anche la domenica pomeriggio di Canale 5 subirà modifiche

Insomma Grand Hotel sparisce così dal palinsesto della rete ammiraglia Mediaset: cosa ne sarà degli episodi mancati della fiction? Che fine faranno? Saranno trasmessi in un'altra fascia oraria oppure destinati alla programmazione della prossima estate di Canale 5?

In attesa di scoprirlo, i cambiamenti della stagione autunnale riguarderanno anche la domenica pomeriggio, dove a farne le spese sarà Barbara d'Urso con la sua Domenica Live, definitivamente cancellata dal palinsesto Mediaset.