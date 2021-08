Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle prossime puntate di Brave and Beautiful, la soap opera turca del primo pomeriggio di Canale 5 che continua ad appassionare una platea sempre più vasta di spettatori. Le anticipazioni riguardanti le prossime puntate rivelano che ci sarà l'ennesimo evento che lascerà senza parole i telespettatori. La mamma di Cesur verrà uccisa e l'uomo, in un primo momento, crederà che la colpa sia di Tahsin. Tuttavia, col passare del tempo, Cesur si convincerà del fatto che il padre di Suhan non sia colpevole di quell'omicidio ma ci sarà un altro evento choc che porterà la donna a rompere la relazione con suo marito.

Cesur scagiona Tahsin: anticipazioni nuove puntate Brave and Beautiful

Nel dettaglio, dopo aver assito in presa diretta alla morte di sua mamma, Cesur non avrà dubbi sul fatto che il responsabile di quello che è successo sia Tahsin.

Sta di fatto che, per affrontare ed elaborare questo lutto, Cesur deciderà di allontanarsi dalla città e farà perdere le sue tracce per oltre 45 giorni.

Le trame delle nuove puntate di Brave and Beautiful rivelano che, nel momento in cui tornerà di nuovo, deciderà di partecipare al processo legato alla morte di sua mamma e la sua testimonianza spiazzerà tutti.

Cesur, infatti, "scagionerà" Tahsin ammettendo di non averlo visto aprire la botola che ha causato poi la morte di sua mamma.

Tahsin ricattato da Cesur

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nonostante lo abbia scagionato, Cesur non lo riterrà ancora del tutto innocente e per questo motivo deciderà di passare alle maniere forti.

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, rivelano che a questo punto Cesur deciderà di legare Tahsin e di portarlo in cima ad un dirupo.

In questo modo comincerà a ricattarlo: se non gli dirà tutta la verità sulla morte dei suoi genitori, non ci penserà su due volte ad ammazzarlo, facendolo cadere giù.

Tahsin, impaurito da questa situazione, non farà altro che ribadire la sua versione dei fatti. Il padre di Suhan, infatti, confermerà a Cesur che sua mamma è morta per colpa di un piano architettato da Riza e si professerà innocente anche per quanto riguarda la morte di suo padre, avvenuta trent'anni prima.

Suhan chiude con Cesur: anticipazioni Brave and Beautiful

Ad un certo punto, però, ecco che ci sarà un evento a dir poco inaspettato. Un uomo, nascosto dietro una delle scogliere presenti in prossimità del dirupo, colpirà Tahsin con un colpo di arma da fuoco, che finirà dritto nel petto dell'anziano padre di Suhan.

Le anticipazioni turche di Brave and Beautiful rivelano che dopo questo episodio, la reazione di Suhan non sarà affatto delle migliori.

La donna apparirà stremata da questa guerra tra suo padre e il marito, motivo per il quale deciderà di ridare la fede nuziale a Cesur e in questo modo decreterà anche la fine del loro matrimonio, intenzionata a voltare pagina.